Evair de Melo muda para partido de Pazolini e vai disputar reeleição

O deputado federal Evair de Melo, que buscava viabilizar seu nome para concorrer ao Senado, decidiu deixar o PP e se filiar ao Republicanos para disputar a reeleição na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo presidente da legenda no Espírito Santo, Erick Musso, à reportagem de A Gazeta, nesta quinta-feira (2). "Migrou, sim, e será candidato à reeleição para deputado federal", afirmou.
Em uma publicação na qual aparece em uma foto com Evair de Melo e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), Erick Musso disse que é uma honra receber o parlamentar no partido. "Tem feito um brilhante mandato no Congresso Nacional em favor dos capixabas", destacou.
A Gazeta procurou Evair para comentar a mudança de partido. Porém, o deputado optou por não se pronunciar, em função de manter recolhimento durante a Quinta-Feira e a Sexta-Feira da Semana Santa.
Como informado pela colunista Letícia Gonçalves, Evair havia recebido uma breve declaração de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e gostaria de ser o candidato do PL ao Senado. Porém, o senador Magno Malta (PL) defende a candidatura da Maguinha Malta (PL) para o mesmo cargo pelo partido do ex-presidente da República.
Se continuasse no PP, Evair poderia disputar a reeleição, como fará agora no Republicanos. Mas o deputado bolsonarista optou por sair após o Partido Progressistas formar uma federação com o União Brasil e declarar apoio a dois adversários políticos dele: Ricardo Ferraço (MDB), para o governo do Estado, e Renato Casagrande (PSB), para o Senado.