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Euclério desiste de sair da Prefeitura de Cariacica para disputar o Senado

Euclério desiste de sair da Prefeitura de Cariacica para disputar o Senado

Prefeito afirmou, na manhã desta sexta-feira (27), que seguirá no comando do município e vai apoiar Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo do Estado

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:58

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Letícia Gonçalves

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), anunciou na manhã desta sexta-feira (27), que não vai deixar a Prefeitura de Cariacica para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

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Euclério Sampaio chegou a se movimentar ao longo do ano passado, nos bastidores, para tentar ser candidato ao Palácio Anchieta em 2026, mas desistiu da ideia após, de acordo com ele mesmo, ouvir do governador Renato Casagrande (PSB) que o candidato casagrandista já está definido e vai ser o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Depois, decidiu que iria disputar o Senado, alinhado a Casagrande, mas não necessariamente como integrante oficial da chapa dele e de Ricardo. Para isso, cravou, em entrevista para a colunista Letícia Gonçakves, que iria renunciar ao mandato de prefeito no início de abril, como exige a legislação eleitoral e, se preciso, trocar de partido.

"Estou decidido a disputar. Vou renunciar ao mandato em abril, até porque tenho uma vice muito capacitada", afirmou na época.

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