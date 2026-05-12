Capixaba vence concurso e vai estampar ônibus da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Uma arte capixaba vai estampar o ônibus da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Natural da Serra e vivendo nos Estados Unidos há quatro anos, Léo Silveira, é um apaixonado futebol, e venceu um concurso promovido pela FIFA e pela Hyundai que selecionou 48 artes de crianças ao redor do mundo para personalizar os veículos oficials das delegações participantes do Mundial.
A ideia de participar da competição veio de sua professora de artes, Aleisia Guzman, que incentivou todos os alunos da escola a se inscreverem. Cruz-maltino de coração, o menino de 12 anos se inspirou em uma arte do Vasco da Gama para criar o desenho vencedor.
"Ele utilizou uma referência de um desenho do Vasco, onde tem uma pessoa com uma bandeira estendida falando “resistiremos”. Ele acreditou que, adaptando à Seleção Brasileira, e falando de toda a diversidade, ele teria muita chance de ganhar. Ele acreditou e realmente deu certo", disse Fernanda, mãe de Léo.
A notícia de que o vascaíno mirim venceu o concurso veio depois de dois meses do envio do desenho. A família recebeu um um e-mail diretamente da FIFA confirmando que a ilustração dele havia sido a escolhida.
"Foi uma imensa alegria quando recebemos o e-mail. Um mix de muita felicidade e de muita gratidão a Deus. A gente está muito honrado por essa experiência e também morrendo de saudades do Brasil, porque nós amamos o nosso país. Somos gratos aos Estados Unidos, mas nosso coração é brasileiro e, principalmente, capixaba", concluiu Fernanda.
E a saudade do Brasil vai passar um pouco por conta do outro prêmio que Léo ganhou no concurso. Além de ter a ilustração estampada no ônibus da deleção brasileira, o menino também ganhou dois ingressos para assistir à partida da Seleção contra o Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.