Capixaba vence concurso e vai estampar ônibus da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Uma arte capixaba vai estampar o ônibus da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Natural da Serra e vivendo nos Estados Unidos há quatro anos, Léo Silveira, é um apaixonado futebol, e venceu um concurso promovido pela FIFA e pela Hyundai que selecionou 48 artes de crianças ao redor do mundo para personalizar os veículos oficials das delegações participantes do Mundial.





A ideia de participar da competição veio de sua professora de artes, Aleisia Guzman, que incentivou todos os alunos da escola a se inscreverem. Cruz-maltino de coração, o menino de 12 anos se inspirou em uma arte do Vasco da Gama para criar o desenho vencedor.





"Ele utilizou uma referência de um desenho do Vasco, onde tem uma pessoa com uma bandeira estendida falando “resistiremos”. Ele acreditou que, adaptando à Seleção Brasileira, e falando de toda a diversidade, ele teria muita chance de ganhar. Ele acreditou e realmente deu certo", disse Fernanda, mãe de Léo.



