Sopa "diferentona" leva merendeira da Serra à final de concurso nacional

Uma sopa cai bem em dias frios, mas já imaginou este prato dito "comum" concorrendo a um concurso a nível nacional? Pois foi exatamente isso que ocorreu com uma merendeira de uma creche municipal da Serra, que elaborou uma receita que está na final do prêmio Melhores Receitas da Alimentação Escolar, que está na 3.ª edição.





Jaquiane Machado trabalha no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mônica, no bairro Caçaroca, e inscreveu a “Sopa de legumes com entremeio da casca de melancia” na competição. O prato irá à votação popular e, caso ganhe, tanto ela quanto a unidade de ensino serão premiadas. A delícia é preparada e servida aos alunos rotineiramente.





Vale ressaltar que a receita criada na Serra não é a única representante capixaba na competição. Uma outra criada pela merendeira Camilla Barbosa Gomes, da escola Municipal Ana Araújo, de Alfredo Chaves, na Região Serrana, também concorre.





A invenção impressionou pela capacidade da merendeira demonstrar as possibilidades de criar refeições nutritivas e saborosas, utilizando os alimentos de maneira integral, evitando o desperdício e promovendo a sustentabilidade.





Ela contou que ficou bastante feliz e emocionada com a notícia e que o prato é muito querido pelos alunos. "Nossas crianças gostam muito de sopa, e essa faz parte de um projeto implantado pela equipe de alimentação escolar da Serra em todas as escolas e creches. É um prato simples, mas feito com muito carinho e pensando nas crianças", disse.