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Delícia nutritiva

Sopa "diferentona" leva merendeira da Serra à final de concurso nacional

Prato preparado por Jaquiane Machado leva entremeio de melancia, parte da fruta que se assemelha ao chuchu, desta forma aproveitando o alimento como um todo

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 17:50

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

12 mai 2026 às 17:50
Sopa com ingredientes variados e inusitados está concorrendo a um concurso nacional
Jaquiane machado concorre ao prêmio Melhores Receitas da Alimentação Escolar Divulgação

Uma sopa cai bem em dias frios, mas já imaginou este prato dito "comum" concorrendo a um concurso a nível nacional? Pois foi exatamente isso que ocorreu com uma merendeira de uma creche municipal da Serra, que elaborou uma receita que está na final do prêmio Melhores Receitas da Alimentação Escolar, que está na 3.ª edição.


Jaquiane Machado trabalha no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mônica, no bairro Caçaroca, e inscreveu a “Sopa de legumes com entremeio da casca de melancia” na competição. O prato irá à votação popular e, caso ganhe, tanto ela quanto a unidade de ensino serão premiadas. A delícia é preparada e servida aos alunos rotineiramente.


Vale ressaltar que a receita criada na Serra não é a única representante capixaba na competição. Uma outra criada pela merendeira Camilla Barbosa Gomes, da escola Municipal Ana Araújo, de Alfredo Chaves, na Região Serrana, também concorre. 


A invenção impressionou pela capacidade da merendeira demonstrar as possibilidades de criar refeições nutritivas e saborosas, utilizando os alimentos de maneira integral, evitando o desperdício e promovendo a sustentabilidade. 


Ela contou que ficou bastante feliz e emocionada com a notícia e que o prato é muito querido pelos alunos. "Nossas crianças gostam muito de sopa, e essa faz parte de um projeto implantado pela equipe de alimentação escolar da Serra em todas as escolas e creches.  É um prato simples, mas feito com muito carinho e pensando nas crianças", disse.

Sopa com ingredientes variados e inusitados está concorrendo a um concurso nacional
Sopa com ingredientes variados e inusitados está concorrendo a um concurso nacional Divulgação

Uma sopa variada

Jaquiane ainda deu detalhes sobre os ingredientes utilizados na receita, citando a variedade de verduras e legumes presentes na sopa. 


"O entremeio da casca da melancia se parece com o chuchu, combina bem com os legumes e as crianças gostam bastante. E ainda servimos a melancia como sobremesa no mesmo dia, então conseguimos aproveitar o alimento de forma completa, sem desperdício”, conta a merendeira. 


Esta parte da casca da melancia é uma parte nutritiva da receita, conforme destacou a gerente de Alimentação do município, Izabelly Braga. "Ele contém fibras, alto teor de água e nutrientes importantes, como vitamina C e minerais. Além disso, possui textura firme e absorve temperos com facilidade, favorecendo seu aproveitamento em diferentes preparações culinárias", destacou.


A receita faz parte do projeto Merenda Sustentável, da Gerência de Alimentação Escolar, da Rede Municipal da Serra. A iniciativa possui o objetivo de incorporar práticas de aproveitamento integral dos alimentos nos cardápios da alimentação escolar.


Já o concurso é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das merendeiras do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).


A votação popular iniciará na próxima sexta-feira (15) e será feita pelo site do FNDE.

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