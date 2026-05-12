Multa para quem usar maconha em espaço público na Serra pode parar na Justiça

O primeiro projeto que previa multa a usuários de maconha propunha uma lei autônoma. A proposta chegou a receber um parecer negativo da procuradoria da Câmara Municipal, que havia identificado falhas técnicas no texto. Após o início da tramitação, a proposição foi arquivada.





A nova versão, apresentada ainda em 2025, traz um texto que, em vez de criar lei, altera o Código de Posturas do município. Desta vez, o parecer da procuradoria é favorável à forma da proposta — não trata do mérito do que foi apresentado.





A legislação promulgada estabelece multas que variam de 7 a 28 Unidades de Referência Fiscal (URFs), que, na Serra, estão definidas em R$ 109,33. Assim, a punição pode ter custo variável de R$ 765,31 a R$ 3.061,24, dependendo das circunstâncias do flagrante. Confira o que está previsto:





A multa varia de 7 a 14 (URFs);

Se ocorrer em ambientes com a presença de crianças ou adolescentes, ou se o infrator estiver acompanhado de uma criança ou adolescente, a punição passa de 10 a 20 URFs;

Se a infração ocorrer dentro de hospitais, escolas e unidades similares, ou em um raio de 100 metros de qualquer desses estabelecimentos, a multa aplicada será majorada em 5 URFs, mesmo que sejam instituições privadas.

Em caso de reincidência, a multa será sempre o dobro da anterior, respeitando o limite de 28 URFs.





Esse é um ponto que também sofreu alteração na elaboração do novo projeto. Antes, o parâmetro para aplicar a multa era o salário mínimo e, agora, a unidade de valor é a URF.

Para justificar a proposta, os autores Pastor Dinho Souza (PL) e Agente Dias (Republicanos) ressaltam, entre outros pontos, que a ideia é manter o respeito, a saúde, o lazer e o bem-estar das crianças e dos adolescentes do município, assegurando espaços públicos livres de comportamentos que comprometem a convivência harmoniosa da população.





Outra alteração é que, na lei aprovada, há prazos para apresentação de defesa e a previsão de realização de teste para confirmar o porte da substância ilícita. Antes, para caracterizar a infração, a pessoa deveria ser flagrada com o cigarro de maconha aceso.







A fiscalização e autuação competem aos fiscais da postura, aos agentes comunitários e aos de trânsito e às demais autoridades. E é na abordagem, no caso de identificação de possível infrator, que deve ser realizado um teste químico rápido para detecção de substâncias entorpecentes ilícitas (narcoteste).





Diante dessas exigências, será necessária uma regulamentação para aplicação da lei. Sandro Câmara pontua que a norma, em alguns pontos, é muito genérica, o que poderia inviabilizar a execução das medidas previstas. O advogado também questiona a competência dos agentes públicos para fazer o teste de drogas.





O projeto foi promulgado na Câmara porque o prefeito Weverson Meireles (PDT) não se posicionou, dentro do prazo estipulado, após a proposta ter sido aprovada no Legislativo, o que se traduz em sanção tácita — aprovação decorrente do silêncio do chefe do Poder Executivo.





