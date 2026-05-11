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Bolsa com tese de doutorado é devolvida a professor da Ufes pela Guarda de Vitória

O pertence estava guardado com um homem que trabalha na região onde aconteceu o sumiço; material foi entregue ao dono nesta segunda (11)

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 15:55

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

11 mai 2026 às 15:55
Professor Cauê Maia resgatou a bolsa na sede-administrativa da guarda, em Vitória
Professor Cauê Maia resgatou a bolsa na sede-administrativa da guarda, em Vitória Maria Eugênia

A bolsa que havia sido perdida por um professor universitário foi encontrada pela Guarda de Vitória e entregue ao dono nesta segunda-feira (11) na sede-administrativa da corporação. 


Todos os documentos, materiais de trabalho e a tese de doutorado dele já assinada pela banca avaliadora, foram recuperados. O objeto — que havia sido perdido no dia 10 de abril — foi encontrado após a análise de câmeras de videomonitoramento de Vitória. 


O professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Cauê Faria havia perdido a bolsa enquanto seguia de bicicleta pela ciclovia da Avenida Vitória, quando o pertence caiu da garupa sem que ele percebesse. Após o sumiço, alunos e amigos começaram a divulgar o caso nas redes sociais, gerando bastante repercussão principalmente na Grande Vitória.


“É o trabalho de quatro anos de pesquisa que embasou minha defesa sobre intervenção poética no espaço público, além de outros livros didáticos. Não era apenas um arquivo em PDF, mas todo o material físico da pesquisa. O valor disso é incalculável”, contou o professor.


Professor Cauê Maia resgatou a bolsa na sede-administrativa da guarda, em Vitória
Professor Cauê Maia resgatou a bolsa na sede-administrativa da guarda, em Vitória Isadora Del Puppo

Bolsa foi encontrada após denúncia

O coordenador da central da Guarda de Vitória, Jean Pretti, explicou que foram analisadas imagens do local onde o objeto teria caído e verificou-se que um trabalhador da região havia recolhido o material. Uma equipe foi ao encontro dele.


“Ele nos contou que deixou o material por mais de dez dias no local de trabalho esperando que alguém aparecesse procurando. Como isso não aconteceu, levou a bolsa para casa. No dia seguinte ao nosso contato, apresentou todo o material intacto", disse Pretti.

Relembre o caso

Segundo a estudante de Artes Maria Eugênia, o professor Cauê Maia perdeu a bolsa no dia 10 de abril, enquanto seguia de bicicleta pela Avenida Vitória. O objeto era uma bolsa amarela produzida artesanalmente pelo próprio professor. “Não é só uma bolsa, dentro dela tinham coisas insubstituíveis”, contou a estudante em um vídeo publicado nas redes sociais. 


Entre os itens perdidos estavam documentos pessoais, materiais artísticos e a tese intitulada Cada Caminho é um Risco, defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). 

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