Bolsa com tese de doutorado é devolvida a professor da Ufes pela Guarda de Vitória

A bolsa que havia sido perdida por um professor universitário foi encontrada pela Guarda de Vitória e entregue ao dono nesta segunda-feira (11) na sede-administrativa da corporação.





Todos os documentos, materiais de trabalho e a tese de doutorado dele já assinada pela banca avaliadora, foram recuperados. O objeto — que havia sido perdido no dia 10 de abril — foi encontrado após a análise de câmeras de videomonitoramento de Vitória.





O professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Cauê Faria havia perdido a bolsa enquanto seguia de bicicleta pela ciclovia da Avenida Vitória, quando o pertence caiu da garupa sem que ele percebesse. Após o sumiço, alunos e amigos começaram a divulgar o caso nas redes sociais, gerando bastante repercussão principalmente na Grande Vitória.





“É o trabalho de quatro anos de pesquisa que embasou minha defesa sobre intervenção poética no espaço público, além de outros livros didáticos. Não era apenas um arquivo em PDF, mas todo o material físico da pesquisa. O valor disso é incalculável”, contou o professor.



