Quadrilha especializada em furto módulos veiculares causa prejuízo de quase R$ 1 milhão no ES

Uma quadrilha especializada em furtos de módulos de motor de caminhão causou um prejuízo de quase R$ 1 milhão a donos de veículos que trafegavam pelo Espírito Santo. O principal integrante do grupo, um homem de 25 anos, sem antecedentes criminais, foi preso em Belo Horizonte, em Minas Gerais, após a conclusão das investigações pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana capixaba.





Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, que divulgou o caso nesta segunda-feira (11), a atuação do grupo começou a ser apurada após uma série de denúncias registradas em janeiro deste ano, em municípios como Venda Nova do Imigrante, Viana, Anchieta e Iconha. Até o momento, 23 furtos foram identificados.





Segundo o titular do Deic de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Oliveira, o crime chama a atenção pela especificidade das peças roubadas. Os módulos são como o "cérebro" eletrônico do veículo, atuando para otimizar o funcionamento do motor. Eles controlam a injeção de combustível, rotação e emissões, entre outras funções.





Sem a peça, o caminhão fica, de certa forma, inoperante, resultando em prejuízo que pode ir além da troca da peça, uma vez que cargas perecíveis, por exemplo, são passíveis de serem perdidas.





Outro ponto que causa desconfiança, de acordo com a polícia, é que, em todos os casos já identificados, o alvo eram veículos da Volvo, sendo que cada módulo desses custa, em média, R$ 40 mil.