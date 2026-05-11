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Susto e prejuízo

Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo na BR 101 em Aracruz

Motorista conseguiu sair antes que as chamas se espalhassem e ninguém ficou ferido. O trânsito precisou ser interditado e passou a funcionar em sistema pare e siga

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 16:53

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

11 mai 2026 às 16:53
Motorista conseguiu sair antes que as chamas se espalhassem pelo veículo Douglas Abreu

Um caminhão carregado com 522 botijões de gás vazios pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. De acordo com o proprietário do veículo em entrevista a repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, o motorista seguia no sentido Vitória quando percebeu um forte cheiro e, em seguida, fumaça preta saindo do painel. Pouco depois, o fogo começou.

O condutor conseguiu parar rapidamente no acostamento, retirar os pertences pessoais e sair do caminhão antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.

Centenas de botijões ficaram espalhados às margens da rodovia em Aracruz
 Douglas Abreu

De acordo com a Ecovias Capixaba, equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência. A pista chegou a ser totalmente interditada durante o combate ao incêndio, mas já foi liberada em sistema pare e siga.

Ainda segundo o proprietário, a carga e o caminhão representam um prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil. Ele destacou que a situação poderia ser bem pior caso os botijões estivessem cheios.

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