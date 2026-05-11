Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo na BR 101 em Aracruz

Um caminhão carregado com 522 botijões de gás vazios pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. De acordo com o proprietário do veículo em entrevista a repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, o motorista seguia no sentido Vitória quando percebeu um forte cheiro e, em seguida, fumaça preta saindo do painel. Pouco depois, o fogo começou.