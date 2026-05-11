Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo na BR 101 em Aracruz

Um caminhão carregado com 522 botijões de gás vazios pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. De acordo com o proprietário do veículo em entrevista a repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, o motorista seguia no sentido Vitória quando percebeu um forte cheiro e, em seguida, fumaça preta saindo do painel. Pouco depois, o fogo começou.
O condutor conseguiu parar rapidamente no acostamento, retirar os pertences pessoais e sair do caminhão antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Ecovias Capixaba, equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência. A pista chegou a ser totalmente interditada durante o combate ao incêndio, mas já foi liberada em sistema pare e siga.
Ainda segundo o proprietário, a carga e o caminhão representam um prejuízo estimado em cerca de R$ 400 mil. Ele destacou que a situação poderia ser bem pior caso os botijões estivessem cheios.