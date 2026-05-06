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Professor da Ufes procura bolsa perdida em Vitória com tese assinada pela banca

Objeto foi perdido enquanto docente seguia de bicicleta pela Avenida Vitória; dentro estavam documentos e materiais de trabalho

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 16:30

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 mai 2026 às 16:30

Um artista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tenta recuperar uma bolsa perdida há quase um mês em Vitória. Dentro dela estavam documentos, materiais de trabalho e a tese de doutorado dele já assinada pela banca avaliadora.


Segundo a estudante de Artes Maria Eugênia, o professor Cauê Maia perdeu a bolsa no dia 10 de abril, enquanto seguia de bicicleta pela Avenida Vitória. O objeto era uma bolsa amarela produzida artesanalmente pelo próprio professor. “Não é só uma bolsa, dentro dela tinham coisas insubstituíveis”, contou a estudante em um vídeo publicado nas redes sociais. 


Entre os itens perdidos estavam documentos pessoais, materiais artísticos e a tese intitulada Cada Caminho é um Risco, defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Desde o desaparecimento, o professor passou a procurar os pertences em diferentes locais da Grande Vitória. 

Professor Cauê Maia elaborou cartazes à mão e um inventário com detalhes sobre os objetos perdidos
Professor Cauê Maia elaborou cartazes à mão e um inventário com detalhes sobre os objetos perdidos Reprodução | Redes sociais

De acordo com Maria Eugênia, ele elaborou cartazes feitos à mão, um inventário com detalhes sobre os objetos perdidos e buscou informações em delegacias, secretarias e instituições de ensino. “Dá pra ver o quanto isso abalou ele, porque não é só um objeto, é um trabalho de uma vida inteira”, afirmou.


Quem tiver informações sobre a bolsa ou os materiais pode entrar em contato pelo telefone (11) 989.960.098 ou pelo e-mail [email protected].

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