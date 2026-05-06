Professor da Ufes procura bolsa perdida em Vitória com tese assinada pela banca

Um artista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tenta recuperar uma bolsa perdida há quase um mês em Vitória. Dentro dela estavam documentos, materiais de trabalho e a tese de doutorado dele já assinada pela banca avaliadora.





Segundo a estudante de Artes Maria Eugênia, o professor Cauê Maia perdeu a bolsa no dia 10 de abril, enquanto seguia de bicicleta pela Avenida Vitória. O objeto era uma bolsa amarela produzida artesanalmente pelo próprio professor. “Não é só uma bolsa, dentro dela tinham coisas insubstituíveis”, contou a estudante em um vídeo publicado nas redes sociais.





Entre os itens perdidos estavam documentos pessoais, materiais artísticos e a tese intitulada Cada Caminho é um Risco, defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Desde o desaparecimento, o professor passou a procurar os pertences em diferentes locais da Grande Vitória.