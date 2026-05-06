Casos de gravidez de menores de 14 anos vão ter notificação obrigatória no ES

Na sessão que discutiu o veto do governo ao projeto, 26 deputados votaram pela derrubada do veto, enquanto Camila Valadão (Psol) e Iriny Lopes (PT) se opuseram. Para as duas deputadas, a proposta não protege as vítimas.

"Essa lei refere-se a meninas grávidas de até 14 anos, ou seja, que sofreram violência sexual. O bem-estar e o melhor interesse delas deveriam ser o principal motivador. O sigilo relacionado a questões de saúde dessas meninas é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Federal 13.431/2017, que trata do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência", pontua Iriny.

Além disso, segundo observa a parlamentar, o Espírito Santo já dispõe de legislação e protocolos que seguem as diretrizes nacionais para garantir atendimento integral com garantia de direitos dessas meninas. Iriny também ressalta que o projeto de lei impõe uma quebra automática do sigilo profissional, contrariando as normas éticas e legais dos profissionais da saúde.

"Meninas que sofrem esse tipo de violência já estão traumatizadas por uma experiência terrível imposta a elas. Ter seu nome divulgado significa fazê-las passar por mais uma violência, com a informação tornando-se pública à revelia de sua vontade, fazendo com que sua privacidade e seu futuro sejam afetados, possivelmente de forma irreversível. Profissionais da saúde de todo o mundo vêm desenvolvendo há décadas os protocolos para proteger essas meninas da melhor forma possível", sustenta.

Camila Valadão explica que seu voto pela manutenção do veto foi uma decisão baseada no diálogo e na necessidade de garantir todos os direitos das crianças e adolescentes. Depois de debater ao lado de profissionais da rede de proteção, ela disse que entendeu que a proposta não garante completamente os direitos dessas meninas.

"Embora traga a previsão de acesso à informação, o texto não garante de forma explícita que meninas vítimas de violência sejam orientadas sobre todos os seus direitos, como a interrupção legal da gravidez e outras possibilidades previstas em lei. A interrupção legal da gravidez e a entrega voluntária para adoção são direitos e não estam garantidos de forma clara no texto. Isso é uma omissão grave", opina.

Para Camila, a gravidez nessa faixa etária é uma realidade complicada e urgente no Estado. "São mais de 4 mil casos de violência contra crianças e adolescentes, sendo mais de mil meninas vítimas de abuso sexual. Antes de tudo, qualquer iniciativa precisa fortalecer a proteção integral dessas vítimas", defende.















