Gravidez na adolescência: menos tabu e mais informação para reduzir casos

Aqui no Espírito Santo, mais de cinco mil meninas entre 10 e 19 anos ficaram grávidas no ano passado . São números que precisam ser reduzidos drástica e urgentemente.

Quando não se fala sobre o assunto com os adolescentes, eles não têm a quem recorrer quando precisam de ajuda. É aí que mora o perigo. É daí que surgem as estatísticas trazidas pela pesquisa e já comentadas no primeiro parágrafo desse artigo.

Política pública é feita com dados. Os dogmas, a gente deixa para as nossas crenças. O poder público não pode agir mediante dogmas, afinal eles são indiscutíveis. E quando as causas e consequências da gravidez na adolescência não são discutidas, a tendência é que as adolescentes sejam lançadas à própria sorte, sem a atenção e proteção devida do Estado.