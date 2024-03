Mais de 5,1 mil adolescentes foram mães no Espírito Santo em 2023

Apesar do número alto, de 2018 a 2023 houve uma queda de mais de 30% no número de pessoas que foram mães ainda na adolescência

O Espírito Santo vem registrando queda no número de gravidez na adolescência , de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Em 2018, 7.776 pessoas ficaram grávidas entre 10 e 19 anos. Mesmo o número caindo 33,14% de lá pra cá, 2023 teve 5.199 meninas dessa faixa etária que foram mães, conforme informações da TV Gazeta .

"Uma queda de 30% é de se louvar. Acho que isso se deve a uma maior consciência de separação entre o início da vida sexual e concepção. A separação entre começar a vida sexual e colocar uma nova vida no mundo", aponta a professora do Ambulatório de Adolescência do Hospital das Clínicas Sandra Martins, que também fez um alerta sobre a importância da prevenção.

Dificuldade de quem começou a maternidade cedo

"Quando eu descobri que estava grávida, já tinha cinco meses. Eu conversei com a minha mãe e ela mandou eu procurar o pai do meu filho, porque ela não ia poder assumir eu e meu filho dentro de casa", contou a voluntária em um projeto social Fabia Ferreira, que ficou grávida aos 13 anos. Na época, ela cursava a quarta série do ensino fundamental e, antes dos 16 anos, teve outros dois filhos com o mesmo companheiro.