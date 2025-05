Agenda presidencial

Presidente Lula tem visita confirmada ao ES; confira a data

Presidência da República divulgou agenda que prevê a vinda do petista a Linhares e também a quilombo entre São Mateus e Conceição da Barra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar Linhares , no Norte do Espírito Santo , na próxima sexta-feira (16), para a cerimônia de entrega de 917 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida . A informação foi confirmada nesta sexta (9) pela assessoria de imprensa da Presidência da República e já consta na agenda oficial do petista. >

No mesmo dia, Lula também deve ir à região quilombola de Sapé do Norte, que fica em territórios de Conceição da Barra e São Mateus , para uma cerimônia sobre o Acordo do Rio Doce e Quilombos. Detalhes quanto a horários ainda não foram divulgados. >

As casas populares que o presidente deve entregar — o chamado Residencial Mata do Cacau — são fruto de uma promessa que se arrasta há mais de uma década. Com prazo de conclusão para dezembro de 2013, as obras do residencial, localizado no bairro Aviso, foram iniciadas em 2010, no final do segundo governo Lula, e chegaram a ficar paralisadas. O condomínio em Linhares foi projetado para ter 917 unidades, com o valor de R$ 62 milhões investidos.>