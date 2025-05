Justiça aceita denúncia contra mãe e madrasta por morte de menina no ES

A Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia contra mãe e madrasta pela morte de uma menina de 1 ano e 10 meses em Colatina, na Região Noroeste. Eles foram acusadas de estupro, tortura e homicídio. Com a decisão elas se tornam rés em ação penal.



Também foi aceito o pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), autor da denúncia, e foi decretada a prisão preventiva das duas. Elas já estavam detidas em prisão temporária.