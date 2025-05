Ao Vivo

Série D: Rio Branco x Portuguesa terá transmissão com imagens pelo Youtube

Rio Branco e Portuguesa fecharam acordo para transmissão com imagens de duelo pelo Brasileirão Série D

O Rio Branco SAF e a Portuguesa SAF informam que transmitirão ao vivo e com imagens o jogo entre as equipes na BrancãoTV e LusaTV, canais oficiais dos clubes no Youtube. A partida acontece neste sábado (10), às 17 horas, no Estádio do Canindé, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. >