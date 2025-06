Futebol Internacional no ES

Torneio com Desportiva, Cruzeiro e times argentinos tem tabela definida

A bola rola na Vitória Cup entre os dias 2 e 6 de julho, com jogos no Kleber Andrade e Engenheiro Araripe

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:09

A Vitória Cup acontece entre os dias 2 e 6 de julho Crédito: Vitória Cup

Os principais campeonatos da América do Sul serão paralisados entre meados de junho e julho, quando acontece a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Neste período, o Espírito Santo vai sediar a Vitória Cup, torneio internacional com a participação de Desportiva Ferroviária, Cruzeiro, Estudiantes e Defensa y Justícia. A competição, que acontece entre os dias 2 e 6 de julho, terá transmissão ao vivo do SporTV. >

O torneio será disputado em quatro jogos, com os brasileiros enfrentando os 'hermanos'. Na competição não haverá campeão, mas ao final de cada partida, o time vencedor vai receber um troféu. Nos confrontos, em caso de empate, haverá disputa por pênaltis.>

"A competição não vai ter um formato de final ou de terceiro lugar. A gente seguiu como base um torneio de pré-temporada dos Estados Unidos, aonde vocês podem acompanhar a Real Madrid, Milan, Barcelona, aonde todo jogo amistoso vale uma taça. Esse formato é para trazer para o torcedor capixaba ter a experiência de viver sensações de jogos de Libertadores e Sul-Americana, algo que infelizmente não acontece muito aqui no Estado", disse Vinícius Domingues, diretor-geral da Desportiva.>

Todos os jogos da Vitória Cup serão realizados nos dois maiores estádios da Grande Vitória, no Engenheiro Araripe, casa da Locomotiva Grená, e no Kleber Andrade, onde o Cruzeiro vai jogar. Ainda há negociações para que um dos jogos da Tiva também seja transferido para o Klebão.>

Tabela de jogos da Vitória Cup

02 de julho - 20h - Desportiva Ferroviária x Estudiantes (Engenheiro Araripe)

x Estudiantes (Engenheiro Araripe) 03 de julho - 20h - Cruzeiro x Defensa y Justicia (Kleber Andrade)

x Defensa y Justicia (Kleber Andrade) 06 de julho - 10h - Desportiva Ferroviária x Defensa y Justicia (Engenheiro Araripe)

x Defensa y Justicia (Engenheiro Araripe) 06 de julho - 16h - Cruzeiro x Estudiantes (Kleber Andrade) >

Venda de ingressos

Os ingressos para a Vitória Cup 2025 começam a ser comercializados a partir do próximo domingo (8), de forma on-line e em pontos físicos. Os locais de venda ainda não foram revelados pela organização do torneio. Os valores das entradas serão: R$ 150 (inteira), R$ 95 (meia social, com 1kg de alimento não-perecível) e R$ 75 (meia).>

"Eu sei que muitos torcedores capixabas reclamam de valor de ingresso quando clubes de fora vêm jogar aqui no Kleber Andrade. Mas eu quero passar uma mensagem para o torcedor que esse campeonato é uma oportunidade única. A Desportiva nunca enfrentou na sua história clubes argentinos, esta vai ser a primeira vez. Eu gostaria muito que os preços desses ingressos pudessem ser cada vez mais baixos para atender toda a população, mas esse torneio custa mais de R$ 3 milhões de reais, e está sendo bancado 100% por uma iniciativa privada", explicou o dirigente.>

Situação dos times na temporada

O time mineiro é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas deu adeus à Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupos. "A gente já recebeu a diretoria do Cruzeiro aqui na última semana, e já visitaram todas as instalações. O próprio clube mineiro vem com força máxima, pois acredita que essa competição pode ajudar a trazer uma rotatividade para o clube, deste tempo parado que ele vai ter", disse Vinícius.>

Pelo lado argentino, o Estudiantes está nas oitavas de final da Libertadores da América e recentemente foi eliminado na segunda fase da Copa da Argentina, assim como o Defensa y Justicia. Na última semana, o Defe também se despediu da Copa Sul-Americana, na fase de Grupos. "O próprio Estudiante enfrenta uma Supercopa Argentina contra o Vélez, no dia 27 de junho e, posteriormente, vem para o Espírito Santo. Então, todos os clubes enxergam nesse campeonato a oportunidade de rodar todo o elenco e de fazer um grande espetáculo, porque, no final, tenho certeza que todo mundo vai querer vencer, principalmente pela notoriedade da disputa que está tendo", concluiu.>

