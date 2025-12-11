Futebol Capixaba

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:45

Elenco do Vitória Crédito: Vitória FC

Depois de iniciar a preparação, o Vitória apresentou o seu elenco para temporada 2026. Em um evento realizado noite desta quinta-feira, no hotel Confort Suites, o Alvianil revelou a sua nova equipe. Além de nomes conhecidos como João Paulo e Caio Ferraz, o clube de Bento Ferreira apresentou os novos reforços, entre eles Patrick Cruz, Vini, Alexsandro e o goleiro Lucão.

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, o Vitória vai jogar pela quarta vez em sua história o Campeonato Brasileiro Série D. O acesso na competição nacional não é a única prioridade do Alvianil para 2026. De acordo com o treinador Rafael Soriano, o time de Bento Ferreira vai brigar por títulos desde o primeiro jogo da temporada.

"A gente já prioriza o primeiro jogo do ano, que é contra o Rio Branco (pela Supercopa dos Campeões Capixabas), por se tratar de um clássico, de duas equipes com uma camisa muito pesada. Esse é um jogo que pode nos trazer uma confiança muito grande para a sequência da temporada. Temos que pensar passo a passo, depois temos a sequência de um Campeonato Capixaba que tende a ser a competição mais disputada dos últimos anos, pois as equipes se reforçando cada vez mais... Então a nossa preparação visa toda a temporada de 2026, sempre priorizando a briga por títulos. Até porque é o que pede a camisa do Vitória", declarou o treinador, em entrevista ao ge.globo.

A temporada do Vitória-ES tem início logo no dia 7 de janeiro, às 20h, quando enfrenta o Rio Branco-ES, no Salvador Costa. O jogo vale o título da Supercopa dos Campeões Capixabas 2026.

O time do Vitória para 2026

Para a temporada 2026, o Vitória-ES manteve a base do time campeão da Copa Espírito Santo deste ano. Além do técnico Rafael Soriano, 14 jogadores permaneceram no clube, com destaques para o meia Carlos Vitor, os laterais Foguete e Magatão, o goleiro Paulo Henrique, o zagueiro Abuda e o atacante Tony Ribeiro.

Tricampeão da Copa Espírito Santo e campeão capixaba pelo Vitória, Carlos Vitor vai defender a camisa alvianil por mais uma temporada. O experiente jogador de 32 anos vê o time de Bento Ferreira forte luta por mais um ano vitorioso.

"Vai ser um ano muito especial mesmo, por tudo o que conquistamos em 2025. Próximo ano tem que ser melhor e temos que pensar assim desde o dia 7, esse primeiro jogo, esse título, porque depois já começa o Estadual. Pelo o elenco que foi formado, com certeza o Vitória tem tudo para chegar nas cabeças e conquistar tudo", declarou o camisa 10.

Além dos remanescentes, o Vitória trouxe outros 14 reforços, com cinco deles retornando ao clube após passagens recentes: o atacante Kaiky Borges, o lateral Caio Ferraz, o zagueiro Enzo e os meia João Paulo e Gustavo Tonoli.

Veja o elenco do Vitória-ES para 2026

Goleiros: Paulo Henrique, Lucão e Júnior Vernier

Laterais: Wellington Foguete, Thiago Magatão e Caio Ferraz

Zagueiros: Maílson Alves, Abuda, Truyts e Enzo

Volantes: Gualberto, Thiago Ramos, Jonata Pé de Pato e Canário

Meias: João Paulo, Carlos Vitor e Gustavo Tonoli

Atacantes: Kaiky Borges, Marcelinho, Tony Ribeiro, Stuart, Vini, Felipe Quieza, Cezini e Alexsandro

Técnico: Rafael Soriano

