Futebol capixaba

Supercopa dos Campeões Capixabas não será reconhecida como torneio oficial pela FES

Torneio de jogo único, entre Vitória e Rio Branco, terá caráter amistoso

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:55

Vitória e Rio Branco se enfrentaram pela Copa Verde no Salvador Costa Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Na primeira semana de janeiro, o clássico entre Vitória e Rio Branco abre a temporada 2026, com a disputa da Supercopa dos Campeões Capixabas. Apesar da partida reunir os atuais detentores dos títulos da Copa Espírito Santo e do Campeonato Capixaba, o jogo não faz parte do calendário oficial da Federação de Futebol (FES).

Segundo a entidade, a Supercopa dos Campeões Capixabas 2026 será um amistoso e não é um jogo oficial, diferente da extinta Copa dos Campeões do Espírito Santo. O antigo torneio, que aconteceu em 2013 e 2014, e teve Aracruz e Desportiva Ferroviária, respectivamente, como vencedores, fazia parte do calendário da FES.

Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Antônio Perovano confirmou a informação em entrevista ao ge.globo, e afirmou que a entidade estará apoiando o custeio do evento.

Em reunião com o Gustavo (Vieira), presidente da FES), ficou acertado que a Federação vai doar os troféus, ambulância, quadro móvel e arbitragem. Os dois clubes vão pagar apenas a segurança e os maqueiros Antônio Perovano Dirigente do Vitória

A Supercopa dos Campeões Capixabas, torneio amistoso entre Vitória e Rio Branco, acontece no dia 7 de janeiro, às 20h, no Salvador Costa. De acordo com Perovano, os ingressos custarão R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). A torcida do Capa-Preta vai entrar pela Rua Chafic Murad, enquanto a do Alvianil permanece acessando o estádio pela Rua Amenóphis de Assis.



