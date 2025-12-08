Futebol capixaba

Porto Vitória derrota o Aster e é bicampeão da Copa ES Sub-11

Decisão foi disputada no estádio Robertão, em Serra Sede

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:08

Porto Vitória, campeão da Copa Espírito Santo Sub-11 2025 Crédito: Decisão foi disputada no estádio Robertão, em Serra Sede

O Porto Vitória encerrou a temporada com sete títulos na base, em nove competições disputadas em 2025. A última taça o Verdão da Capital levantou na finalíssima da Copa Espírito Santo Sub-11. Na manhã deste sábado, o Porto venceu o Aster, por 3 a 1, no estádio Robertão, em Serra Sede, e conquistou o bicampeonato categoria.

Na primeira meia-hora de bola rolando (as competições sub-13 são disputadas em dois de de 30 minutos), o Porto Vitória encaminhou o título, quando abriu 2 a 0 de vantagem no placar. Os dois gols saíram de chutes de fora da área de Lucayan. No primeiro, aos quatro minutos, o camisa 8 pegou o rebote da defesa do Aster a acertou o ângulo. No segundo, aos 15, o jogador cobrou uma falta pelo lado esquerdo e o goleiro colaborou.

Na etapa final, o Aster chegou a diminuir também em cobrança de falta. Aos cinco minutos, o centroavante Miguel Marins bateu firme, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro. O Porto decidiu o jogo aos 25, quando o atacante Calebe recebeu na intermediária, se livrou do marcador, entrou na área e finalizou entre as pernas do goleiro. Com 3 a 1 no placar, o Verdão garantiu mais uma taça para as suas categorias de base.

A Copa Espírito Santo Sub-11 não garante vagas para competições regionais ou nacionais. Por isso, os garotos do Porto Vitória não terão a oportunidade de representar o Estado. A primeira edição da Copa Espírito Santo Sub-11 foi disputada em 2024 e teve o Porto Vitória como o grande campeão. Na decisão, os meninos do Verdão da Capital golearam o Aster, por 5 a 1, e ficaram com o título inédito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta