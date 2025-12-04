Futebol Capixaba

Elenco de jogadores da Desportiva Ferroviária é apresentado para temporada 2026

Clube iniciou a preparação na última segunda-feira com 20 atletas confirmados

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:55

Jogadores da Desportiva Ferroviária em apresentação do elenco Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária anunciou grande parte de seu elenco para 2026. Além dos nomes já divulgados anteriormente, como Robert Geaninne e Alex Galo, mais 18 atletas foram confirmados como integrantes da Locomotiva Grená na próxima temporada.

Com passado recente no futebol capixaba, destacam-se os nomes de Jorge Mendes, ex-Rio Branco VN, e Tiago Moura, que este ano vestiu as camisas do Vitória-ES e do Estrela do Norte, na Série B. Debaixo das traves, Pedro Zanette desponta como reforço principal, e deve garantir titularidade. O goleiro de 26 anos atuou também no Brancão Polenteiro e estava no futebol carioca em 2025.

Após divulgação do elenco grená, a ausência do volante Tenner, anteriormente anunciado pelo clube chamou a atenção dos torcedores. Além disso, a postagem de boas vindas ao atleta foi apagada, refletindo o cancelamento da negociação envolvendo a agremiação e o ex-atleta do time de Cariacica. O técnico Rodrigo César revelou que, por enquanto, o jogador não vai seguir na Tiva.

Tenner recebeu uma proposta melhor e não vai seguir com a gente, por enquanto Rodrigo César Treinador da Desportiva

A partir do anúncio, o elenco da Desportiva Ferroviária, até então, conta com os seguintes nomes:

Goleiros: Pedro Zanette, Rafael Mallmann, Marcos Pedrini

Laterais: Jairo Pereira, Kevin Leon, Wilian Simões e Gilberto Santos

Zagueiros: Janelson Soares, Vinicius Leandro, Wesley Dias, Lyncon Cardoso

Meias: Esdras Silva, Jorge Mendes, Ruan Santos, Robert Geaninne e Alex Galo

Atacantes: Tiago Moura, Yan Rodrigues, Jonathan Marino e Rodriguinho

Em 2026, Desportiva Ferroviária vai disputar a Copa do Brasil além dos torneios estaduais, e busca quebrar o maior jejum de títulos de sua história. Em caso de mais um ano sem troféus, o clube completará sua primeira década sem conquistas desde a fundação.

