Elenco de jogadores da Desportiva Ferroviária é apresentado para temporada 2026

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:55
A Desportiva Ferroviária anunciou grande parte de seu elenco para 2026. Além dos nomes já divulgados anteriormente, como Robert Geaninne e Alex Galo, mais 18 atletas foram confirmados como integrantes da Locomotiva Grená na próxima temporada.
Com passado recente no futebol capixaba, destacam-se os nomes de Jorge Mendes, ex-Rio Branco VN, e Tiago Moura, que este ano vestiu as camisas do Vitória-ES e do Estrela do Norte, na Série B. Debaixo das traves, Pedro Zanette desponta como reforço principal, e deve garantir titularidade. O goleiro de 26 anos atuou também no Brancão Polenteiro e estava no futebol carioca em 2025.
Após divulgação do elenco grená, a ausência do volante Tenner, anteriormente anunciado pelo clube chamou a atenção dos torcedores. Além disso, a postagem de boas vindas ao atleta foi apagada, refletindo o cancelamento da negociação envolvendo a agremiação e o ex-atleta do time de Cariacica. O técnico Rodrigo César revelou que, por enquanto, o jogador não vai seguir na Tiva.
Rodrigo CésarTreinador da Desportiva
A partir do anúncio, o elenco da Desportiva Ferroviária, até então, conta com os seguintes nomes:
Em 2026, Desportiva Ferroviária vai disputar a Copa do Brasil além dos torneios estaduais, e busca quebrar o maior jejum de títulos de sua história. Em caso de mais um ano sem troféus, o clube completará sua primeira década sem conquistas desde a fundação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o