Martelo batido

Rio Branco vai mandar os primeiro jogos do Capixabão no Salvador Costa

A parceria entre o clube Capa-Preta e o Vitória acontece enquanto o Kleber Andrade estiver interditado para manutenção nos gramados

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:04

Salvador Costa após a instalação das novas arquibancada Crédito: Vitória FC

O Rio Branco fechou uma parceria com o Vitória para a utilização do estádio Salvador Costa nas primeiras rodadas do Campeonato Capixaba 2026. A escolha do Brancão pela casa alvianil para mandar os jogos do começo do Estadual, se deve pela impossibilidade do Kleber Andrade de receber partidas até a quarta rodada da competição, período em que estará passando por uma manutenção nos gramados.

As atividades de retificação do Klebão acontecem entre o dia 15 de dezembro de 2025 e 23 de janeiro de 2026, pensando em garantir o padrão de qualidade exigido para a temporada oficial de competições depois dos 48 jogos de futebol profissional executados no estádio neste ano. A partir disso e da boa relação entre as diretorias dos dois clubes, foi negociada a parceria para que os jogos do Rio Branco diante do Serra, no dia 14 de janeiro, e do próprio Alvianil, no dia 21, sejam em Bento Ferreira.

Antes disso, no dia 7 de janeiro, Rio Branco e Vitória entram em campo no mesmo palco pela primeira partida profissional da temporada 2026: a final da Copa dos Campeões, amistoso entre os atuais vencedores do Capixabão e da Copa Espírito Santo. Recém reformado e com a inauguração das novas arquibancadas, o Ninho da Água conta. atualmente, com a capacidade para cerca de 5.800 pessoas.

O nosso papel fora do campo é ter um diálogo e trabalhar em conjunto nas dores de cada um. Essa é uma dor do Rio Branco, mas nós também conseguimos ajudar, resolver e auxiliar em várias outras dores de outros clubes. A gente precisa trabalhar junto. Entendemos a rivalidade do torcedor, mas o nosso papel é ter maturidade fora de campo para construir um produto muito valioso Renato Antunes CEO da SAF do Rio Branco

Vitória e Rio Branco se enfrentaram pela Copa Verde no Salvador Costa Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O acordo para o aluguel do estádio foi firmado na manhã desta sexta-feira, em um encontro entre os gestores dos dois clubes, nas dependências do Salvador Costa. Para Renato Antunes, CEO da SAF Capa-Preta, independente da rivalidade centenária, a boa relação deve prevalecer entre os times fora das quatro linhas.

Desde o ano passado fomos procurados por várias pessoas com o pedindo para liberar o Salvador Costa para jogos. Nós falamos que enquanto o estádio estivesse em obras, não seria liberado. Mesmo porque a responsabilidade por qualquer acidente que possa ter é nossa. Agora, que ficou pronta a terceira etapa, com o alvará do Corpo de Bombeiros, começamos a conversar com o Rio Branco. Eles toparam, por meio de uma parceria, onde serão realizados dois jogos do clube no nosso estádio Antônio Perovano Presidente do conselho deliberativo Vitória FC

Vitória e Rio Branco se enfrentaram pela Copa Verde no Salvador Costa Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Além das mudanças no gramado do Kleber Andrade, o estádio também passará por outras melhorias estruturais, que vão de intervenções no telhado até atualizações hidráulicas. A estimativa da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport) é que até 23 de janeiro as manutenções sejam concluídas.

Com a data estipulada, a quarta rodada do Capixabão poderia ter partidas disputadas no estádio. Curiosamente, o confronto entre o Rio Branco e o Porto Vitória, os dois times que mandam seus jogos no local, está marcado para a mesma quarta rodada, no dia 24, e deve reinaugurar o gramado do maior palco esportivo do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta