Rio Branco vai mandar os primeiro jogos do Capixabão no Salvador Costa

O Rio Branco fechou uma parceria com o Vitória para a utilização do estádio Salvador Costa nas primeiras rodadas do Campeonato Capixaba 2026. A escolha do Brancão pela casa alvianil para mandar os jogos do começo do Estadual, se deve pela impossibilidade do Kleber Andrade de receber partidas até a quarta rodada da competição, período em que estará passando por uma manutenção nos gramados.
As atividades de retificação do Klebão acontecem entre o dia 15 de dezembro de 2025 e 23 de janeiro de 2026, pensando em garantir o padrão de qualidade exigido para a temporada oficial de competições depois dos 48 jogos de futebol profissional executados no estádio neste ano. A partir disso e da boa relação entre as diretorias dos dois clubes, foi negociada a parceria para que os jogos do Rio Branco diante do Serra, no dia 14 de janeiro, e do próprio Alvianil, no dia 21, sejam em Bento Ferreira.
Antes disso, no dia 7 de janeiro, Rio Branco e Vitória entram em campo no mesmo palco pela primeira partida profissional da temporada 2026: a final da Copa dos Campeões, amistoso entre os atuais vencedores do Capixabão e da Copa Espírito Santo. Recém reformado e com a inauguração das novas arquibancadas, o Ninho da Água conta. atualmente, com a capacidade para cerca de 5.800 pessoas.
O acordo para o aluguel do estádio foi firmado na manhã desta sexta-feira, em um encontro entre os gestores dos dois clubes, nas dependências do Salvador Costa. Para Renato Antunes, CEO da SAF Capa-Preta, independente da rivalidade centenária, a boa relação deve prevalecer entre os times fora das quatro linhas.
Além das mudanças no gramado do Kleber Andrade, o estádio também passará por outras melhorias estruturais, que vão de intervenções no telhado até atualizações hidráulicas. A estimativa da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Sesport) é que até 23 de janeiro as manutenções sejam concluídas.
Com a data estipulada, a quarta rodada do Capixabão poderia ter partidas disputadas no estádio. Curiosamente, o confronto entre o Rio Branco e o Porto Vitória, os dois times que mandam seus jogos no local, está marcado para a mesma quarta rodada, no dia 24, e deve reinaugurar o gramado do maior palco esportivo do Espírito Santo.
