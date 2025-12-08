Futebol

Desportiva vence Porto Vitória e é campeã da Copa ES sub-13

Decisão foi disputada no estádio Robertão, em Serra Sede

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:29

Desportiva vence Porto Vitória e é campeã da Copa ES sub-13 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Desportiva Ferroviária encerrou a temporada 2025 com um título na base. No jogo único da final da Copa Espírito Santo sub-13, realizado no estádio Robertão, a Locomotiva derrotou o Porto Vitória, por 1 a 0, e ficou com a taça inédita.

Na primeira meia-hora de bola rolando (as competições sub-13 são disputadas em dois de de 30 minutos), a Desportiva Ferroviária ficou no 0 a 0 com o Porto Vitória. No entanto, na etapa final, a equipe grená definiu o jogo em um golaço.

Aos 12 minutos, após a cobrança de escanteio, a defesa do Porto afasta mal e, da entrada da área, o camisa 5 ajeita na bola e acerta um lindo chute no ângulo. Com 1 a 0 no placar, a Tiva segurou o resultado e ficou com o título.

Desportiva vence Porto Vitória e é campeã da Copa ES sub-13 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Copa Espírito Santo sub-13 não garante vagas para competições regionais ou nacionais. Por isso, os garotos da Desportiva Ferroviária não terão a oportunidade de representar o Estado.

A primeira edição da Copa Espírito Santo sub-13 foi disputada em 2024 e teve o Porto Viória como o grande campeão. Na decisão, os meninos do Verdão da Capital derrotaram o Aster, por 2 a 0, e ficaram com o título inédito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta