Rio Branco impulsionou o crescimento de público no futebol capixaba em 2025

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:40
O futebol profissional do Espírito Santo encerrou a temporada 2025 com um número positivo. Nos jogos dos times capixabas, em competições locais, regionais e nacionais, as vendas de ingressos quase dobraram. O excelente resultado foi impulsionado pelo Rio Branco-ES, que comercializou quase a metade das mais de 115 mil entradas, de acordo com os borderôs divulgados pela Federação de Futebol (FES) e pela CBF.
O segundo título, em sequência, do Campeonato Capixaba, a volta à Copa do Brasil, e a boa campanha no Campeonato Brasileiro Série D foram responsáveis não só pelo crescimento do público do Rio Branco-ES, em 2025, como também de todo o futebol do Espírito Santo. A média de pagantes, considerando todas as equipes, foi de 639 por jogo, 87,4% maior que a registrada em 2024 e o maior das últimas 10 temporadas (veja nos quadros abaixo).
O segundo título, em sequência, do Campeonato Capixaba, a volta à Copa do Brasil, e a boa campanha no Campeonato Brasileiro Série D foram responsáveis não só pelo crescimento do público do Rio Branco-ES, em 2025, como também de todo o futebol do Espírito Santo. A média de pagantes, considerando todas as equipes, foi de 639 por jogo, 87,4% maior que a registrada em 2024 e o maior das últimas 10 temporadas (veja nos quadros abaixo).
Os números do Capa-Preta, em relação aos demais clubes, foi discrepante. Nos 22 jogos em que atuou como mandante, o Brancão vendeu 57.246 ingresso - uma média de 2.602 por jogo. Se somarmos as entradas comercializadas pelos outros 17 times, que atuaram em 2025, chegamos ao número de 57.850. Isso mostra que o Rio Branco possui 49,7% de todos os ingressos vendidos, no Espírito Santo, neste ano. CEO da SAF Capa-Preta, Renato Antunes afirma que o resultado mostra o potencial de crescimento do clube.
"Os números refletem o apoio da torcida capa-preta e o potencial de crescimento do clube. Tivemos bons índices que compravam isso: o Rio Branco esteve presente nos dez maiores públicos do ano no Estado; o jogo pela Copa do Brasil teve o segundo maior público daquela fase; e na Série D alcançamos a quarta maior média de torcedores. A força da nossa torcida faz diferença, e isso está sendo comprovado. A tendência é de que esses números cresçam ainda mais, pois o potencial do Rio Branco e de sua torcida é enorme", declarou o gestor.
Em 2025, após nove anos, a Desportiva Ferroviária voltou a alcançar as semifinais no Campeonato Capixaba e na Copa Espírito Santo. Com as boas campanhas nas competições estaduais, o torcedor grená voltou a frequentar o Engenheiro Araripe. Nos 27 jogos oficiais como mandante, o clube teve uma média de 1.060 pagantes, um crescimento de 163,03% em relação ao número da temporada 2024.
Outro time que se destacou em 2025 foi o Estrela do Norte. Mesmo sem conquistar o acesso, o Alvinegro de Cachoeiro encerrou a temporada com a segunda maior média de público pagante. Nos cinco jogos como mandante, na Série B do Estadual, o clube centenário vendeu 5.806 ingressos e ficou com uma média de 1.161.
*Nas temporadas 2020, 2021 e 2022, em determinadas competições, a venda de ingressos foi limitada ou impedida em decorrência dos protocolos de combate ao vírus da Covid-19.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o