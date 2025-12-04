Rio Branco impulsionou o crescimento de público no futebol capixaba em 2025

Home
Capa-Preta liderou o ranking de pagantes do Espírito Santo na temporada

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:40

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025
Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025 Crédito: Vitor Jubini

O futebol profissional do Espírito Santo encerrou a temporada 2025 com um número positivo. Nos jogos dos times capixabas, em competições locais, regionais e nacionais, as vendas de ingressos quase dobraram. O excelente resultado foi impulsionado pelo Rio Branco-ES, que comercializou quase a metade das mais de 115 mil entradas, de acordo com os borderôs divulgados pela Federação de Futebol (FES) e pela CBF.

Rio Branco lidera o ranking de público em 2025

O segundo título, em sequência, do Campeonato Capixaba, a volta à Copa do Brasil, e a boa campanha no Campeonato Brasileiro Série D foram responsáveis não só pelo crescimento do público do Rio Branco-ES, em 2025, como também de todo o futebol do Espírito Santo. A média de pagantes, considerando todas as equipes, foi de 639 por jogo, 87,4% maior que a registrada em 2024 e o maior das últimas 10 temporadas (veja nos quadros abaixo).

Os números do Capa-Preta, em relação aos demais clubes, foi discrepante. Nos 22 jogos em que atuou como mandante, o Brancão vendeu 57.246 ingresso - uma média de 2.602 por jogo. Se somarmos as entradas comercializadas pelos outros 17 times, que atuaram em 2025, chegamos ao número de 57.850. Isso mostra que o Rio Branco possui 49,7% de todos os ingressos vendidos, no Espírito Santo, neste ano. CEO da SAF Capa-Preta, Renato Antunes afirma que o resultado mostra o potencial de crescimento do clube.

"Os números refletem o apoio da torcida capa-preta e o potencial de crescimento do clube. Tivemos bons índices que compravam isso: o Rio Branco esteve presente nos dez maiores públicos do ano no Estado; o jogo pela Copa do Brasil teve o segundo maior público daquela fase; e na Série D alcançamos a quarta maior média de torcedores. A força da nossa torcida faz diferença, e isso está sendo comprovado. A tendência é de que esses números cresçam ainda mais, pois o potencial do Rio Branco e de sua torcida é enorme", declarou o gestor.

Rio Branco dominou os maiores públicos do Futebol Capixaba
Rio Branco dominou os maiores públicos do Futebol Capixaba Crédito: Divulgação/ Rio Branco

Ranking de média de público do futebol capixaba, em 2025 (pagantes)


  1. 2.602 - Rio Branco-ES
  2. 1.161 - Estrela do Norte
  3. 1.060 - Desportiva Ferroviária
  4. 613 - Nova Venécia
  5. 513 - Vitória-ES
  6. 500 - Rio Branco VN
  7. 478 - Porto Vitória
  8. 226 - GEL
  9. 196 - Serra
  10. 179 - Jaguaré
  11. 175 - Capixaba
  12. 159 - Vilavelhense
  13. 149 - Forte
  14. 96 - Pinheiros-ES
  15. 88 - Gálatas
  16. 56 - Sport-ES
  17. 41 - Real Noroeste
  18. 20 - Linhares FC

Desportiva e Estrela também se destacam

Desportiva 0 x 1 Banfield pela Copa Vitória Cup no estádio Engenheiro Araripe
Desportiva 0 x 1 Banfield pela Copa Vitória Cup no estádio Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Jubini

Em 2025, após nove anos, a Desportiva Ferroviária voltou a alcançar as semifinais no Campeonato Capixaba e na Copa Espírito Santo. Com as boas campanhas nas competições estaduais, o torcedor grená voltou a frequentar o Engenheiro Araripe. Nos 27 jogos oficiais como mandante, o clube teve uma média de 1.060 pagantes, um crescimento de 163,03% em relação ao número da temporada 2024.

Outro time que se destacou em 2025 foi o Estrela do Norte. Mesmo sem conquistar o acesso, o Alvinegro de Cachoeiro encerrou a temporada com a segunda maior média de público pagante. Nos cinco jogos como mandante, na Série B do Estadual, o clube centenário vendeu 5.806 ingressos e ficou com uma média de 1.161.

Maiores públicos do futebol capixaba, em 2025 (pagantes)

  1. 10.001 - Rio Branco-ES x Porto Vitória (Capixaba - volta das finais)
  2. 7.649 - Rio Branco-ES x Luverdense (Série D - volta da 2ª fase)
  3. 7.594 - Rio Branco-ES x Inter de Limeira (Série D - volta das oitavas)
  4. 6.941 - Rio Branco-ES x Novorizontino (Copa do Brasil - 1ª fase)
  5. 6.330 - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES (Capixaba - volta das semifinais)

Média de público pagante do futebol capixaba

Média de público pagante do futebol capixaba
Média de público pagante do futebol capixaba Crédito: FES e CBF

*Nas temporadas 2020, 2021 e 2022, em determinadas competições, a venda de ingressos foi limitada ou impedida em decorrência dos protocolos de combate ao vírus da Covid-19.

