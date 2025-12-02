Após pausa para cuidar da saúde mental, Edu recomeça no Rio Branco

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18:24
Após se distanciar do futebol por três meses, na busca de cuidar da saúde mental e de um problema com sua filha de menos de um ano, o atacante Edu, ex-Cruzeiro, Cuiabá e Brusque, foi apresentado como principal contratação do Rio Banco-ES. Na temporada 2026, o Capa-Preta terá um calendário cheio com Campeonato Capixaba, Série D, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste e Copa Espírito Santo.
O carioca afirma que a rotina do futebol te distancia de perto da família e amigos, sendo o fator crucial para o atleta escolher se afastar e cuidar da saúde mental. "Foi importante para o Edu, o Eduardo precisou tomar a decisão que fosse melhor para o Edu. Consegui resgatar em três meses, o que eu sempre fui a vida toda". Para exercer uma rotina como atleta, o mental e físico precisam andar lado a lado e por isso ele necessitava ficar ao lado de pessoas que o amavam não apenas pelo Edu jogador, mas pelo ser humano Eduardo. Após esse período, o novo atacante diz conseguir se reconectar consigo mesmo, a fim de poder oferecer o melhor dele ao Rio Branco.
Edu foi um dos primeiros reforços anunciados pelo Rio Branco para 2026. Em meados de setembro, o atacante relatou que não pensava em voltar jogar profissionalmente e que apenas queria ficar perto da família. Entretanto, após um contato do diretor de futebol Guilherme Lobo, o jogador decidiu voltar, principalmente pela grandeza do Rio Branco.
Edu, que vai atuar pelo 17° clube na carreira, lembra nunca ter 'prometido' nada pelos clubes que defendeu e que naturalmente os frutos chegavam. "Gols, títulos, serão frutos do meu trabalho junto com meus companheiros de time.", relata. Desta forma, ele diz não existir protagonismo e sim muito trabalho. O jogador admite que pelo tempo inativo, vai sofrer um pouco para a recuperação de ritmo, porém promete dar tudo de si e trabalhar para já no próximo mês estar o mais perto de 100% fisicamente.
No dia 7 de janeiro o Rio Branco enfrenta o Vitória-ES, no Estádio Salvador Costa, pela Copa dos Campeões do Espírito Santo (Partida entre o campeão da Copa ES e Campeonato Capixaba).
