Técnico do Porto Vitória celebra pré-temporada em regime de concentração

A um mês do início do Campeonato Capixaba 2026, o Porto Vitória escolheu realizar os seus treinos em regime de concentração, no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana

Camila Müller

Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:33

Porto Vitória realiza pré-temporada no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana Crédito: Divulgação/Porto Vitória

A um mês do início do Campeonato Capixaba 2026, os clubes iniciaram as suas pré-temporadas. Primeiro time a iniciar a preparação, entre os times do Espírito Santo, o Porto Vitória escolheu realizar os seus treinos em regime de concentração, no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana.

A um mês do início do Campeonato Capixaba 2026, o Porto Vitória escolheu realizar os seus treinos em regime de concentração, no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana

Embora possua local de Treinamento na Grande Vitória, não é a primeira vez que o Porto recorre ao China Park. No hotel, o clube busca uma preparação de qualidade para maximizar o entrosamento, tanto com as novas contratações, quanto os renovados.

Porto Vitória realiza pré-temporada no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana Crédito: Divulgação/Porto Vitória

Treinador do Porto Vitória desde maio deste ano, João Burse comemorou o período concentrado com o elenco, nestas primeiras duas semanas em Domingos Martins.

Feliz com o Porto, que está proporcionando um bom investimento para uma pré-temporada de qualidade, o entrosamento está acontecendo de forma muito rápida, tanto dos atletas que já se conhecem, quanto dos novos

João Burse

Técnico do Porto VItória
Recém contratado Edinho, pela esquerda, ao lado do massagista Elder e volante Athirson   Crédito: Divulgação/Porto Vitória

Entre os jogadores, Vitinho Rangel pontua que o elenco está aproveitando o tempo concentrado para conhecer em campo.  "A semana passada foi mais avaliativa, agora já estamos no trabalho dentro de campo conhecendo as características dos companheiros e buscando o melhor entrosamento possível", relatou.

Outro recém-chegado é o lateral-direito Kellyton. O jogador mineiro confia que até a estreia o grupo esteja entrosado. "A gente está se conhecendo cada dia mais se preparando para fazer o melhor possível. Já estou me sentindo em casa, já conhecia algumas pessoas que trabalhei junto e joguei contra", contou. 

Kellyton, Gama e Leo Baiano realizam a pré-temporada do Porto Vitória no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana Crédito: Divulgação/Porto Vitória

Na temporada 2026, o Porto Vitória vai participar de quatro competições em 2026: Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa do Brasil e Copa Centro-Oeste.

