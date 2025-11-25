Home
Veja a tabela da primeira fase do Campeonato Capixaba 2026

Competição estadual tem início previsto para o dia 13 de janeiro

25 de novembro de 2025

Time e torcida da Desportiva em sintonia durante um jogo
Time e torcida da Desportiva em sintonia durante um jogo

A Federação de Futebol (FES) realizou o sorteio da tabela da primeira fase da Campeonato Capixaba 2026 (veja abaixo). A competição que vale vagas para torneios nacionais tem início marcado para o dia 13 de janeiro, com previsão de término para 28 de março.

Qual será o formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026?

O formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026 vai seguir o mesmo adotado desde 2019. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão. Nesse formato, todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) são disputadas em jogos de ida e volta.

O formato de disputa foi mantido, mas tem uma novidade para 2026: a volta da vantagem nas quartas de final. Os quatro primeiros colocados, na primeira fase, têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo, além de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas.

Quais são os times que vão jogar o Campeonato Capixaba, em 2026?

O Campeonato Capixaba 2026 terá a participação dos oito clubes remanescentes de 2025: Rio Branco-ES e Porto Vitória (atuais campeão e vice), Desportiva Ferroviária e Vitória-ES (últimos semifinalistas), além de Real Noroeste, Rio Branco VN, Vilavelhense e Capixaba. Completam os 10 times o Serra e o Forte FC (autais campeão e vice da Série B).

  • Rio Branco-ES
  • Porto Vitória
  • Desportiva Ferroviária
  • Vitória-ES
  • Real Noroeste
  • Rio Branco VN
  • Vilavelhense
  • Capixaba
  • Serra
  • Forte FC

O Campeonato Capixaba vale vaga para quais competições nacionais e regionais?

Com as mudanças promovidas pela CBF, nas competições nacionais e regionais, o número de vagas aumentou para o Espírito Santo. Na reunião entre os clubes e a Federação de Futebol, realizada nesta segunda-feira, também ficou definida a distribuição. O futuro campeão estadual vai jogar as Copas do Brasil e Centro-Oeste e a Série D do Brasileirão, todas para 2027. O vice fica apenas com a vaga para a Copa do Brasil.

Veja a tabela do Campeonato Capixaba 2026

1° Rodada (13 de janeiro)

  • Porto Vitória x Capixaba
  • Desportiva Ferroviária x Rio Branco VN
  • Rio Branco-ES x Serra
  • Vitória-ES x Vilavelhense
  • Real Noroeste x Forte

2° Rodada (17 de janeiro)

  • Vitória-ES x Porto Vitória
  • Serra x Desportiva Ferroviária
  • Rio Branco VN x Real Noroeste
  • Vilavelhense x Rio Branco-ES
  • Forte x Capixaba

3° Rodada (21 de janeiro)

  • vPorto Vitória x Forte
  • Rio Branco-ES x Vitória-ES
  • Capixaba x Rio Branco VN
  • Desportiva Ferroviária x Vilavelhense
  • Real Noroeste x Serra

4° Rodada (24 de janeiro)

  • Rio Branco-ES x Porto Vitória
  • Rio Branco VN x Forte
  • Vitória-ES x Desportiva Ferroviária
  • Serra x Capixaba
  • Vilavelhense Real Noroeste

5° Rodada (28 de janeiro)

  • Porto Vitória x Rio Branco VN
  • Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES
  • Forte x Serra
  • Real Noroeste x Vitória-ES
  • Capixaba x VIlavelhense

6° Rodada (31 de janeiro)

  • Desportiva Ferroviária x Porto Vitória
  • Serra x Rio Branco VN
  • Rio Branco-ES x Real Noroeste
  • Vilavelhense x Forte
  • Vitória-ES x Capixaba

7° Rodada (04 de fevereiro)

  • Porto Vitória x Serra
  • Real Noroeste x Desportiva Ferroviária
  • Rio Branco VN x Vilavelhense
  • Capixaba x Rio Branco-ES
  • Forte x Vitória-ES

8° Rodada (07 de fevereiro)

  • Real Noroeste x Porto Vitória
  • Vilavelhense x Serra
  • Desportiva Ferroviária x Capixaba
  • Vitória-ES x Rio Branco VN
  • Rio Branco-ES x Forte

9° Rodada (11 de fevereiro)

  • Rio Branco VN x Rio Branco-ES
  • Porto Vitória x Vilavelhense
  • Serra x Vitórai-ES
  • Forte x Desportiva Ferroviária
  • Capixaba x Real Noroeste

*Os cinco melhores classificados no último Estadual (Rio Branco, Porto Desportiva, Vitória e Real Noroeste) têm o mando de campo em cinco jogos da primeira fase. As outras cinco equipes têm apenas quatro mandos.

