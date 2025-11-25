Veja a tabela da primeira fase do Campeonato Capixaba 2026

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:44
A Federação de Futebol (FES) realizou o sorteio da tabela da primeira fase da Campeonato Capixaba 2026 (veja abaixo). A competição que vale vagas para torneios nacionais tem início marcado para o dia 13 de janeiro, com previsão de término para 28 de março.
O formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026 vai seguir o mesmo adotado desde 2019. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão. Nesse formato, todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) são disputadas em jogos de ida e volta.
O formato de disputa foi mantido, mas tem uma novidade para 2026: a volta da vantagem nas quartas de final. Os quatro primeiros colocados, na primeira fase, têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo, além de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas.
O Campeonato Capixaba 2026 terá a participação dos oito clubes remanescentes de 2025: Rio Branco-ES e Porto Vitória (atuais campeão e vice), Desportiva Ferroviária e Vitória-ES (últimos semifinalistas), além de Real Noroeste, Rio Branco VN, Vilavelhense e Capixaba. Completam os 10 times o Serra e o Forte FC (autais campeão e vice da Série B).
Com as mudanças promovidas pela CBF, nas competições nacionais e regionais, o número de vagas aumentou para o Espírito Santo. Na reunião entre os clubes e a Federação de Futebol, realizada nesta segunda-feira, também ficou definida a distribuição. O futuro campeão estadual vai jogar as Copas do Brasil e Centro-Oeste e a Série D do Brasileirão, todas para 2027. O vice fica apenas com a vaga para a Copa do Brasil.
1° Rodada (13 de janeiro)
2° Rodada (17 de janeiro)
3° Rodada (21 de janeiro)
4° Rodada (24 de janeiro)
5° Rodada (28 de janeiro)
6° Rodada (31 de janeiro)
7° Rodada (04 de fevereiro)
8° Rodada (07 de fevereiro)
9° Rodada (11 de fevereiro)
*Os cinco melhores classificados no último Estadual (Rio Branco, Porto Desportiva, Vitória e Real Noroeste) têm o mando de campo em cinco jogos da primeira fase. As outras cinco equipes têm apenas quatro mandos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o