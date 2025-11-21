Home
>
Futebol Capixaba
>
Porto Vitória apresenta atletas para a temporada 2026 e aposta em elenco mesclado

Porto Vitória apresenta atletas para a temporada 2026 e aposta em elenco mesclado

Verdão iniciou os trabalhos visando o próximo ano, no qual terá ao menos quatro competições, e aposta na garotada formada no clube com veteranos como Victor Rangel

Camila Müller

Estagiária / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:59

Porto Vitória apresenta elenco para a temporada 2026
A apresentação do Porto Vitória ocorreu nesta sexta-feira (21) Crédito: Camila Müller

O Porto Vitória se reapresentou nesta sexta-feira (21) e deu início à pré-temporada 2026. A principal novidade foi a chegada do atacante Victor Rangel, reforço experiente para liderar o setor ofensivo. Após bater na trave em 2025, quando foi vice-campeão do Capixabão e da Copa ES, o Verdão mira um ano de afirmação e conquistas.

Recomendado para você

Verdão iniciou os trabalhos visando o próximo ano, no qual terá ao menos quatro competições, e aposta na garotada formada no clube com veteranos como Victor Rangel

Porto Vitória apresenta atletas para a temporada 2026 e aposta em elenco mesclado

Hiago Ribeiro, de 17 anos, garantiu o primeiro carimbo no passaporte após chamar a atenção da Confederação Brasileira de Surdos com o desempenho na última edição da Taça

Ex-atleta da Taça EDP representa o Brasil nas Surdolimpíadas no Japão

A  Tiva Investimentos S.A sai da iniciativa e dá lugar à nova empresa, cujo organizador é Vinícius Domingues, ex-dirigente grená

Vitória Cup assume projeto de SAF da Desportiva Ferroviária

A temporada será cheia, o clube disputará o Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa do Brasil e a nova Copa Centro-Oeste. Com calendário robusto, a diretoria aposta na mescla entre atletas rodados e jogadores formados no próprio clube. Hoje, o elenco possui média de idade de 28 anos.

O atacante de 36 anos, Victor Rangel, velho conhecido do futebol capixaba e com passagens por clubes como Botafogo, contou já ter sido procurado anteriormente para vestir a camisa do Verdão, o que ocorrerá no próximo ano. "Eu estou muito contente com a oportunidade de vestir a camisa do Porto Vitória. Em relação à Desportiva, fico muito feliz pelo carinho que o torcedor tem por mim".

Porto Vitória apresenta elenco para a temporada 2026
Vitinho Rangel, atacante experiente no cenário local e nacional, é um dos reforços da equipe Crédito: Camila Müller

No comando técnico, João Burse permanece à frente do time. O treinador chegou na metade da temporada e ressaltou que a montagem do elenco está praticamente concluída.

Mantivemos uma base forte e trouxemos atletas para aumentar o nível. Estamos muito contentes com o nosso início de temporada e com a montagem

João Burse

Técnico do Porto Vitória

O Porto Vitória dá sequência ao cronograma de trabalho nas próximas semanas. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) realiza o sorteio do Capixabão 2026 na próxima segunda-feira (24).

Leia mais

Imagem - Serra vai iniciar a pré-temporada no dia 1º de dezembro

Serra vai iniciar a pré-temporada no dia 1º de dezembro

Imagem - Porto Vitória anuncia contratação de Victor Rangel, ex-Botafogo e Desportiva

Porto Vitória anuncia contratação de Victor Rangel, ex-Botafogo e Desportiva

Imagem - Ex-Inter e Chape, Alisson Farias é o novo reforço do Rio Branco

Ex-Inter e Chape, Alisson Farias é o novo reforço do Rio Branco

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Porto Vitória EC

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais