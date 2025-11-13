Reforço de peso

Porto Vitória anuncia contratação de Victor Rangel, ex-Botafogo e Desportiva

Centroavante já jogou em grandes clubes da Série A e brilhou com a camisa grená

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:07

Victor Rangel em ação pela Desportiva Ferroviária Crédito: Reprodução/Desportiva Ferroviária

O Porto Vitória acertou o retorno de VictorRangel ao futebol capixaba. Com experiência marcante na Desportiva Ferroviária, o atacante vai vestir a camisa do Verdão da Capital em 2026, ano em que o clube disputará a Copa do Brasil. Aos 35 anos, o jogador tem carreira longeva, e além de brilhar no estado, com 12 gols em seis jogos na última passagem pela Tiva, o centroavante já atuou por equipes do alto escalão do futebol brasileiro, como Botafogo, Bahia e Grêmio.

Na sala de troféus da carreira, Rangel guarda uma taça do Campeonato Cearense, um troféu da Série C, uma conquista da segunda divisão mexicana e dois títulos do Campeonato Mineiro, sendo um de primeira divisão e um do Módulo II. Em 2025, Victor começou o ano no Nova Iguaçu, onde disputou o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Por último, o atacante jogou no North Esporte Clube, da segunda divisão de Minas



Em postagem nas redes sociais, o Porto Vitória anunciou a contratação e indicou que atleta deve ser personagem importante na temporada de 2026 do Verdão. "O experiente atacante Victor Rangel é o mais novo contratado do Porto! Com passagens por grandes clubes como Bahia, Botafogo, Grêmio, América-MG, entre muitos outros, Rangel chega para ser a referência no ataque do verdão. Seja Bem-vindo, artilheiro!", disse o clube na publicação.

Em 2026, o Porto Vitória vai disputar, além da Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste, ambas pela primeira vez em sua história. O clube já anunciou boa parte do elenco e vai contar com jogadores já consagrados com a camisa do time, como Aydhan e Ferrugem.

