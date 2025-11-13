Serra vai iniciar a pré-temporada no dia 1° de dezembro

Futebol capixaba

Serra vai iniciar a pré-temporada no dia 1º de dezembro

Cobra-Coral fará reapresentação no Estádio Robertão e planeja contar com todos atletas desde o início

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:19

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

O Serra vai iniciar a preparação para a temporada de 2026 no dia 1º de dezembro. A apresentação do atual campeão da Série B 2025 com o treinador Leomir Constanço acontecerá às 15h, no Robertão, e os primeiros encontros devem ter enfoque na parte física, visando preparar o elenco para o Campeonato Capixaba.

Com o início do torneio estadual previsto para o dia 13 de janeiro, o clube terá 44 dias para realizar a preparação, e, segundo o treinador, o time espera a chegada de mais contratações até o fim de novembro. O objetivo é que o elenco todo comece o trabalho junto no próximo mês.

"Não sabemos ao certo quantos atletas vão se apresentar, porque ainda estamos em etapa de contratações, então é difícil falar. Se der tudo certo, até o dia primeiro já vamos conseguir acertar com todos, aí a gente espera um elenco com 26 ou 27 atletas, pretendemos ter todos jogadores disponíveis desde o primeiro momento", afirmou o Leomir, em entrevista ao ge.globo.

Leomir Constanço, técnico do Serra Crédito: para integrar o elenco

Treinador do Serra em 2024, as expectativas de Leomir para a nova oportunidade no clube são altas. O treinador ressaltou a importância da pré-temporada e deixou claros os objetivos que deseja alcançar.

"A pré-temporada traduz muito o que vai ser o campeonato. É o período onde o time ganha identidade, condicionamento e conjunto, e vamos trabalhar muito, independente da situação. Apesar de ser um clube que veio de um acesso, é uma equipe de muita história e de tradição de glórias, então é isso que vamos buscar. Não se pode ter pretensões baixas quando se fala do Serra", completou o treinador.

O Serra ainda não oficializou jogadores para a temporada 2026, mas nomes que fizeram sucesso na segunda divisão já acertaram com outros clubes e não vestirão a camisa do Tricolor Serrano, como é o caso de Vini, que vai atuar pelo Vitória.

