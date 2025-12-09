Ninho da Águia

Arquibancadas renovadas: Vitória FC realiza inauguração neste sábado

Festa terá chegada de papai noel alvianil de helicóptero, com entrega de presentes às 100 primeiras crianças presentes no Estádio Salvador Costa

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:00

Vitória FC irá inaugurar as novas arquibancadas do Estádio Salvador Costa Crédito: DIvulgação/Vitória FC

O Vitória Futebol Clube vai promover uma festa para a inauguração das novas arquibancadas do Salvador Costa. Embora não vá descer de trenó, o evento ainda contará com a chegada do Papai Noel alvianil de helicóptero. Programado para as 9h deste sábado, as 100 primeiras crianças que chegarem ao estádio receberão uma ficha, a qual disponibiliza o direito de um brinquedo dado pelo bom velhinho.

Inauguração antecipada

Embora vá ocorrer neste sábado, a previsão do evento não era essa. De acordo com o Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória FC, Antônio Perovano, a festa seria no dia 7 de janeiro, a mesma data da Supercopa dos Campeões Capixabas.

Seria impossível fazer no dia 7, porque neste dia a gente espera receber no estádio umas 4 mil pessoas. Seria uma loucura, então decidimos fazer essa inauguração neste sábado Antônio Perovano Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória FC

Vitória FC irá inaugurar as novas arquibancadas do Estádio Salvador Costa Crédito: DIvulgação/Vitória FC

Iniciada em 2024, obra chega ao fim!

Desde o começo de 2024, o Vitória iniciou as obras de construção de outras duas arquibancadas: uma no lado da rua Amenóphis de Assis e outra nos fundos da Sesport. Nesta etapa o projeto prevê fundação das novas estruturas até o meio de campo, onde hoje fica localizado o placar. No entanto, após o título da Copa Espírito Santo, o Vitória aproveitou o período sem jogos para adiantar a finalização da reforma do Estádio, que agora será inaugurado no fim de 2025.

Anteriormente, o Ninho da Águia obtinha capacidade para 3.000 torcedores, já com a ampliação poderá receber aproximadamente 5.800 espectadores. A estreia das arquibancadas renovadas contará com a Supercopa dos Campeões 2025 entre Rio Branco e Vitória, no dia 7 de janeiro, e promete lotação da nova capacidade de público.

