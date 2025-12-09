Arquibancadas renovadas: Vitória FC realiza inauguração neste sábado

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:00
O Vitória Futebol Clube vai promover uma festa para a inauguração das novas arquibancadas do Salvador Costa. Embora não vá descer de trenó, o evento ainda contará com a chegada do Papai Noel alvianil de helicóptero. Programado para as 9h deste sábado, as 100 primeiras crianças que chegarem ao estádio receberão uma ficha, a qual disponibiliza o direito de um brinquedo dado pelo bom velhinho.
Embora vá ocorrer neste sábado, a previsão do evento não era essa. De acordo com o Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória FC, Antônio Perovano, a festa seria no dia 7 de janeiro, a mesma data da Supercopa dos Campeões Capixabas.
Desde o começo de 2024, o Vitória iniciou as obras de construção de outras duas arquibancadas: uma no lado da rua Amenóphis de Assis e outra nos fundos da Sesport. Nesta etapa o projeto prevê fundação das novas estruturas até o meio de campo, onde hoje fica localizado o placar. No entanto, após o título da Copa Espírito Santo, o Vitória aproveitou o período sem jogos para adiantar a finalização da reforma do Estádio, que agora será inaugurado no fim de 2025.
Anteriormente, o Ninho da Águia obtinha capacidade para 3.000 torcedores, já com a ampliação poderá receber aproximadamente 5.800 espectadores. A estreia das arquibancadas renovadas contará com a Supercopa dos Campeões 2025 entre Rio Branco e Vitória, no dia 7 de janeiro, e promete lotação da nova capacidade de público.
