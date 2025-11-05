Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:06
Qual é o melhor time do Espírito Santo? Maior campeão da história do futebol capixaba, o centenário Rio Branco conquistou o bi do Campeonato Capixaba, em 2025 e 24, e assumiu a liderança do Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba. O Capa-Preta desbancou o Real Noroeste, que estava no topo da lista há quatro anos. Agora, o Brancão soma 15.784 pontos, considerando apenas os resultados nas competições estaduais, das últimas cinco temporadas - 2021 a 2025.
Desde o segundo semestre de 2023, quando o seu futebol passou a ser administrado pela SAF, Rio Branco obteve resultados importantes como os dois títulos estaduais e o vice da Copa Espírito Santo. Esse desempenho deixou o Capa-Preta na primeira colocação do ranking e abriu novos horizontes para o clube que vive um processo de reconstrução. CEO da SAF, Renato Antunes acredita que os resultados obtidos trouxeram respeito ao Capa-Preta dentro e fora do Espírito Santo.
"Neste segundo ano de projeto, nossa expectativa era conquistar o bicampeonato, não só pela importância do título para a história do clube, mas também pela garantia de presença no cenário nacional em 2026. Na Série D, o planejamento para o primeiro ano de disputa era realizar uma boa campanha, e chegamos muito perto de superar essa meta com o acesso. Quando iniciamos a temporada, nosso foco era compreender o comportamento do clube na competição, mas, em determinado momento, passamos a ter convicção de que o acesso era possível, e lutamos por isso. Em pouco tempo, o Rio Branco conquistou o respeito dos adversários, dentro e fora do Estado. O desempenho da equipe nos deixa confiantes e otimistas com o futuro do projeto", declarou o gestor, em entrevista ao ge.globo.
Na primeira edição do Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba, que considerava os resultados entre 2016 e 2020, o Porto Vitória não figurou. O Verdão da Capital viria a ingressar no futebol profissional apenas a partir de 2021. Desde então, o Porto foi o time que mais cresceu.
Com vices das Séries A e B, da Copa Espírito Santo e um título da mesma Copa ES, no ano passado, o Porto Vitória chegou encerrou a temporada 2025 na quarta colocação do ranking. Completam o Top 5, Vitória-ES, terceiro, e Desportiva Ferroviária, em quinto. Vale destacar também o crescimento do Capixaba, que m 2020 também estava na 19ª posição e hoje entrou no Top 10 melhores times do Espírito Santo.
Sensação nos últimos cinco anos, o Nova Venécia não foi apenas rebaixado para a Série B Estadual. O clube fundado pelo atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, despencou no Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba após os resultados negativos das últimas duas temporadas. Antes Top 5, o time veneciano agora ocupa apenas a nona colocação.
Quem também sofreu com os maus resultados e a opção de não disputar a Copa Espírito Santo foi o Estrela do Norte. Após a queda para a segunda divisão, no ano passado, o Gigante do Sul do Estado não conquistou o acesso e na última Série B e cai para a 13ª colocação no Ranking do ge.globo.
O Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba, não-oficial, segue a ideia dos critérios adotados pela CBF para ranquear os seus clubes filiados. O levantamento considera as participações dos times capixabas nas três competições estaduais: Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo e Campeonato Capixaba Série B, nesta respectiva ordem de importância.
Na distribuição dos pontos, de acordo com as posições nos torneios, os campeões ganham uma maior relevância. Assim como no Ranking da CBF, as pontuações conquistadas no ano vigente tem peso igual a 5, no ano anterior peso 4 e assim sucessivamente, considerando apenas participações nos últimos cinco anos.
