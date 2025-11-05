Confira

Ranking do ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba: Rio Branco é o novo líder

Disputa considera os desempenhos dos times do Espírito Santo, nas últimas cinco temporadas, apenas em torneios locais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:06

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025 Crédito: Vitor Jubini

Qual é o melhor time do Espírito Santo? Maior campeão da história do futebol capixaba, o centenário Rio Branco conquistou o bi do Campeonato Capixaba, em 2025 e 24, e assumiu a liderança do Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba. O Capa-Preta desbancou o Real Noroeste, que estava no topo da lista há quatro anos. Agora, o Brancão soma 15.784 pontos, considerando apenas os resultados nas competições estaduais, das últimas cinco temporadas - 2021 a 2025.

Desde o segundo semestre de 2023, quando o seu futebol passou a ser administrado pela SAF, Rio Branco obteve resultados importantes como os dois títulos estaduais e o vice da Copa Espírito Santo. Esse desempenho deixou o Capa-Preta na primeira colocação do ranking e abriu novos horizontes para o clube que vive um processo de reconstrução. CEO da SAF, Renato Antunes acredita que os resultados obtidos trouxeram respeito ao Capa-Preta dentro e fora do Espírito Santo.

"Neste segundo ano de projeto, nossa expectativa era conquistar o bicampeonato, não só pela importância do título para a história do clube, mas também pela garantia de presença no cenário nacional em 2026. Na Série D, o planejamento para o primeiro ano de disputa era realizar uma boa campanha, e chegamos muito perto de superar essa meta com o acesso. Quando iniciamos a temporada, nosso foco era compreender o comportamento do clube na competição, mas, em determinado momento, passamos a ter convicção de que o acesso era possível, e lutamos por isso. Em pouco tempo, o Rio Branco conquistou o respeito dos adversários, dentro e fora do Estado. O desempenho da equipe nos deixa confiantes e otimistas com o futuro do projeto", declarou o gestor, em entrevista ao ge.globo.

Rio Branco é o grande campeão do Capixabão 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Ascensão do Porto Vitória

Na primeira edição do Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba, que considerava os resultados entre 2016 e 2020, o Porto Vitória não figurou. O Verdão da Capital viria a ingressar no futebol profissional apenas a partir de 2021. Desde então, o Porto foi o time que mais cresceu.

Com vices das Séries A e B, da Copa Espírito Santo e um título da mesma Copa ES, no ano passado, o Porto Vitória chegou encerrou a temporada 2025 na quarta colocação do ranking. Completam o Top 5, Vitória-ES, terceiro, e Desportiva Ferroviária, em quinto. Vale destacar também o crescimento do Capixaba, que m 2020 também estava na 19ª posição e hoje entrou no Top 10 melhores times do Espírito Santo.

Porto Vitória vence o Vitória de 1X0 e é campeão capixaba 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Nova Venécia e Estrela em queda livre

Sensação nos últimos cinco anos, o Nova Venécia não foi apenas rebaixado para a Série B Estadual. O clube fundado pelo atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, despencou no Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba após os resultados negativos das últimas duas temporadas. Antes Top 5, o time veneciano agora ocupa apenas a nona colocação.

Quem também sofreu com os maus resultados e a opção de não disputar a Copa Espírito Santo foi o Estrela do Norte. Após a queda para a segunda divisão, no ano passado, o Gigante do Sul do Estado não conquistou o acesso e na última Série B e cai para a 13ª colocação no Ranking do ge.globo.

Gráfico de variação de pontuações nas últimas cinco temporadas Crédito: ge.globo

Ranking ge.globo dos times capixabas

15.784 pontos - Rio Branco-ES (Campeão do Capixaba, em 2024 e 2025) 15.018 pontos - Real Noroeste (Campeão do Capixaba, em 2021, 2022 e 2023) 13.928 pontos - Vitória-ES (Campeão da Copa ES, em 2022 e 2025) 12.980 pontos - Porto Vitória (Campeão da Copa ES, em 2024) 12.284 pontos - Desportiva Ferroviária 10.540 pontos - Serra (Campeão da Copa ES, em 2023, e da Série B, em 2025) 9.968 pontos - Vilavelhense (Vice da Série B, em 2024) 9.968 pontos - Rio Branco VN (Vice do Capixaba, em 2021 e 2024, e da Série B, em 2023) 9.656 pontos - Nova Venécia 8.860 pontos - Capixaba (Campeão da Série B, em 2024) 6.788 pontos - Sport-ES 6.464 pontos - Linhares FC 6.136 pontos - Estrela do Norte 4.952 pontos - Jaguaré (Campeão da Série B, em 2023) 4.296 pontos - Pinheiros-ES 3.676 pontos - GEL 2.896 pontos - CTE/Colatina (Vice da Série B, em 2021) 2.440 pontos - São Mateus 2.156 pontos - Atlético Itapemirim (Campeão da Série B, em 2022) 1.772 pontos - Aster (Vice da Copa ES, em 2021) 1.472 pontos - Forte (Vice da Série B, em 2025) 1.096 pontos - Tupy-ES 900 pontos - Castelo 620 pontos - Gálatas

Como funciona o Ranking ge.globo de Clubes do ES?

O Ranking ge.globo de Clubes do Futebol Capixaba, não-oficial, segue a ideia dos critérios adotados pela CBF para ranquear os seus clubes filiados. O levantamento considera as participações dos times capixabas nas três competições estaduais: Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo e Campeonato Capixaba Série B, nesta respectiva ordem de importância.

Na distribuição dos pontos, de acordo com as posições nos torneios, os campeões ganham uma maior relevância. Assim como no Ranking da CBF, as pontuações conquistadas no ano vigente tem peso igual a 5, no ano anterior peso 4 e assim sucessivamente, considerando apenas participações nos últimos cinco anos.

Tabela de Distribuição dos pontos do Ranking ge.globo Crédito: ge.globo

