Ex-Inter e Chape, Alisson Farias é o novo reforço do Rio Branco

Jogador de 29 anos estava no futebol do Vietnã

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:44

Rio Branco confirma acerto com atacante Alisson Farias Crédito: Divulgação/Rio Branco

O Rio Branco anunciou mais nome para reforçar o elenco que vai disputar a temporada 2026. Na noite deste sábado, o clube confirmou o acerto com o atacante Alisson Faria, que tem passagens por Internacional, Chapecoense, mas estava no futebol do Vietnã.

Natural de Santa Catarina, Alisson tem 29 anos e foi revelado pelo Inter, onde se destacou desde as categorias de base. Pelo Sub-17 colorado, conquistou os títulos do Gaúcho, Brasileiro e da Copa do Brasil, sendo artilheiro da equipe e convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 no Sul-Americano de 2013.

Promovido ao time principal, foi bicampeão gaúcho em 2015 e 2016, atuando nas duas conquistas. Em seguida, foi emprestado e acumulou experiências por Estoril (Portugal), Criciúma e Brasil de Pelotas, disputando a Série B do Brasileirão.

Em 2018, atuou pelo Coritiba, e no ano seguinte defendeu o Sport, onde conquistou o Campeonato Pernambucano. No mesmo ano, se transferiu para o CRB, sendo o principal destaque da equipe na segunda divisão nacional.

Entre 2020 e 2021, Alisson jogou pelo Vitória-BA, e depois teve duas boas temporadas pela Chapecoense (2022 e 2023). Em 2024, defendeu o CSA antes de se transferir para o Bình Dinh FC, do Vietnã.

Elenco 2026

Com a chegada de Alisson, o elenco do Rio Branco chega a 28 atletas confirmados para a temporada 2026, entre nomes já anunciados e outros em fase final de registro, além dos promovidos da base. Já foram anunciados de forma oficial os goleiros Fernando Henrique e Camillato; os zagueiros Matheus Castelo, Darlan, Pedro Marba e Lucas Barboza; os laterais Murilo Henrique, João Paulo e Ronaldo Santos; os volantes Romarinho e Carlinhos; o meia Breno Melo; e os atacantes Edu, Alisson Farias, Brandão, Inácio e Braga.

