Times capixabas devem ser inseridos na Copa Sul-Sudeste a partir de 2027

Novo torneio criado pela CBF deixa equipes do ES de fora em 2026. Rio Branco e Porto Vitória vão disputar a Copa Centro-Oeste. Mas esse cenário deve ser alterado na temporada 2027

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 00:22

Rio Branco e Porto Vitória serão os representantes do Espírito Santo na Copa Centro-Oeste
Rio Branco e Porto Vitória serão os representantes do Espírito Santo na Copa Centro Oeste Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Na temporada 2026, os times do Espírito Santo vão disputar a Copa Centro-Oeste. No entanto, a partir de 2027, os clubes do Estado poderão jogar a recém-criada Copa Sul-Sudeste. Nesta terça-feira (28), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que vai estudar a realocação dos capixabas. 

Novo torneio criado pela CBF deixa equipes do ES de fora em 2026. Rio Branco e Porto Vitória vão disputar a Copa Centro-Oeste. Mas esse cenário deve ser alterado na temporada 2027

Embora esteja localizado no Sudeste, o Espírito Santo foi reposicionado pela CBF para a Região Centro-Oeste, uma vez que a entidade não considerou a questão geográfica. Com o objetivo de corrigir a decisão do século passado, a Federação de Futebol (FES) protocolou junto à entidade uma solicitação para inclusão dos clubes capixabas na Copa Sul-Sudeste, em 2026.

Em resposta à FES, a CBF publicou um ofício, assinado pelo diretor de competições Júlio Avelar. No documento, o dirigente afirma que uma mudança, a dois meses do início da próxima temporada, seria inviável para a entidade redefinir a redistribuição de vagas. 

"Para o ano de 2026, não será possível efetuar a migração solicitada. O critério de distribuição de vagas entre as competições regionais foi construído de forma a equilibrar a representatividade por unidade federativa, garantindo que todas as regiões tenham participação proporcional e harmoniosa dentro do calendário", se manifestou o diretor de competições da entidade. 

Júlio Avelar também acrescentou a questão do calendário, como obstáculo para que a solicitação da FES fosse atendida. "Todas as copas regionais seguem estritamente o limite de 10 datas, já estabelecido no calendário, o que impede qualquer ampliação imediata sem que haja impacto na estrutura vigente", completou.

Tudo indica que o cenário vai mudar em 2027

Em 2026, Rio Branco e Porto Vitória vão representar o Espírito Santo na Copa Centro-Oeste, a qual é um braço da Copa Verde. A partir 2027, os times capixabas podem ser realocados para a sua região de origem e disputar a Copa Sul-Sudeste. Apesar da negativa à solicitação imediata da Federação de Futebol (FES), o diretor de competições da CBF informou que entende a solicitação.

"Por outro lado, gostaríamos de reforçar que entendemos perfeitamente o pleito e reconhecemos a coerência da solicitação do Espírito Santo ao considerar os aspectos geográficos. Por isso, temos o prazer de informar que: para o calendário de 2027, a CBF irá estudar com toda atenção a possibilidade de incluir os clubes capixabas na Copa Sul-Sudeste, avaliando os ajustes necessários para viabilizar essa integração da melhor forma possível", finalizou Júlio Avelar.

