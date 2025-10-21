Porto Vitória contrata de dupla que jogou a Série C em 2025

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:28
O Porto Vitória acertou a vinda de dois novos reforços ao clube. Gama, meia de 29 anos que atuou na Série C de 2025 pelo Botafogo-PB e Rafael Mariano, goleiro que jogou a terceira divisão pelo Confiança, foram anunciados pelo clube nas redes sociais.
Marcelo Gama tem passagem pelo Brusque, em 2019, quando foi campeão da Série D, e disputou 34 jogos na última temporada, tendo marcado apenas dois gols. O atleta de 29 anos começou a carreira na Cabofriense e em sua temporada mais artilheira, justamente pelo time carioca, foi à rede em três oportunidades dentro de 23 jogos disputados.
Rafael Mariano, por sua vez, jogou 18 partidas e sofreu 21 gols no ano de 2025. Após sair do Confiança, Rafael jogou uma partida pelo Boavista, quando o clube perdeu por 3 a 0 em duelo contra a Portuguesa. O arqueiro de 1,89m de altura tem bastante experiência aos 34 anos e já jogou por mais de dez clubes.
O Porto Vitória contratou até agora apenas os dois atletas supracitados, mas contará com uma série de renovações para integrar o elenco da temporada que vem. O técnico João Burse seguirá no comando da equipe e terá jogadores conhecidos à disposição. Aydhan e Ferrugem, por exemplo, tiveram seus contratos renovados, e estarão acompanhados de jogadores formados nas categorias de base e dos veteranos Willians Santana, Thalysson e Léo Rodrigues no pacotão de renovações do Verdão da Capital.
O clube deve fazer mais movimentações no mercado para disputar pela primeira vez a Copa do Brasil e a Copa Centro-Oeste, além de buscar o título inédito do Campeonato Capixaba.
