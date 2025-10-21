Home
>
Futebol Capixaba
>
Porto Vitória contrata de dupla que jogou a Série C em 2025

Porto Vitória contrata de dupla que jogou a Série C em 2025

Marcelo Gama e Rafael Mariano são os novos reforços do Verdão da Capital para 2026

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:28

Rafael Mariano e Marcelo Gama, novos reforços do Porto Vitória
Rafael Mariano e Marcelo Gama, novos reforços do Porto Vitória Crédito: Luiz Neto/ADC e Cristiano Santos/Botafogo-PB

O Porto Vitória acertou a vinda de dois novos reforços ao clube. Gama, meia de 29 anos que atuou na Série C de 2025 pelo Botafogo-PB e Rafael Mariano, goleiro que jogou a terceira divisão pelo Confiança, foram anunciados pelo clube nas redes sociais.

Recomendado para você

Marcelo Gama e Rafael Mariano são os novos reforços do Verdão da Capital para 2026

Porto Vitória contrata de dupla que jogou a Série C em 2025

Treinador chega para comandar o time no Campeonato Capixaba 2026

Paulinho Guará, Ex-North Clube, é o novo técnico do Rio Branco VN

Um dos organizadores da competição que rolou em julho no Espírito Santo, Vinicius Domingues ficou insatisfeito com baixa adesão do público e com o falta apoio do poder público

Vitória Cup não terá jogos no ES em 2026: "sem apoio", diz organizador

Marcelo Gama tem passagem pelo Brusque, em 2019, quando foi campeão da Série D, e disputou 34 jogos na última temporada, tendo marcado apenas dois gols. O atleta de 29 anos começou a carreira na Cabofriense e em sua temporada mais artilheira, justamente pelo time carioca, foi à rede em três oportunidades dentro de 23 jogos disputados.

Rafael Mariano, por sua vez, jogou 18 partidas e sofreu 21 gols no ano de 2025. Após sair do Confiança, Rafael jogou uma partida pelo Boavista, quando o clube perdeu por 3 a 0 em duelo contra a Portuguesa. O arqueiro de 1,89m de altura tem bastante experiência aos 34 anos e já jogou por mais de dez clubes.

O Porto Vitória contratou até agora apenas os dois atletas supracitados, mas contará com uma série de renovações para integrar o elenco da temporada que vem. O técnico João Burse seguirá no comando da equipe e terá jogadores conhecidos à disposição. Aydhan e Ferrugem, por exemplo, tiveram seus contratos renovados, e estarão acompanhados de jogadores formados nas categorias de base e dos veteranos Willians Santana, Thalysson e Léo Rodrigues no pacotão de renovações do Verdão da Capital.

O clube deve fazer mais movimentações no mercado para disputar pela primeira vez a Copa do Brasil e a Copa Centro-Oeste, além de buscar o título inédito do Campeonato Capixaba.

Leia mais

Imagem - Paulinho Guará, Ex-North Clube, é o novo técnico do Rio Branco VN

Paulinho Guará, Ex-North Clube, é o novo técnico do Rio Branco VN

Imagem - Vitória Cup não terá jogos no ES em 2026: "sem apoio", diz organizador

Vitória Cup não terá jogos no ES em 2026: "sem apoio", diz organizador

Imagem - Rio Branco perde para U. Católica e se despede da Copa Atlântico

Rio Branco perde para U. Católica e se despede da Copa Atlântico

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Porto Vitória EC

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais