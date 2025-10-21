Home
Rio Branco presente nos dez maiores públicos do futebol capixaba em 2025

Rio Branco presente nos dez maiores públicos do futebol capixaba em 2025

Dos dez maiores públicos registrados no Estado, nove ocorreram no Estádio Kleber Andrade. A única exceção foi o clássico contra a Desportiva, válido pela semifinal do Campeonato Capixaba

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:45

Rio Branco dominou os maiores públicos do Futebol Capixaba
Rio Branco dominou os maiores públicos do Futebol Capixaba Crédito: Divulgação/ Rio Branco

Com o encerramento oficial da temporada no futebol capixaba, os números confirmam a torcida do Rio Branco como a mais presente nas arquibancadas. O Capa-Preta esteve presente nos dez maiores públicos do ano.

Dos dez maiores públicos registrados no Estado, nove ocorreram no Estádio Kleber Andrade. A única exceção foi o clássico contra a Desportiva, válido pela semifinal do Campeonato Capixaba

Ao todo, o Brancão levou 67.564 torcedores ao Estádio Kleber Andrade, número superior à soma dos públicos dos outros quatro times mais bem colocados nesse ranking: Porto Vitória (18.412), Vitória (18.400), Desportiva Ferroviária (17.775) e Rio Branco de Venda Nova (17.095).

Dos dez maiores públicos registrados no Estado, nove ocorreram no Estádio Kleber Andrade. A única exceção foi o clássico contra a Desportiva, válido pela semifinal do Campeonato Capixaba, disputado no Estádio Engenheiro Araripe, com presença dividida entre as duas torcidas.

O maior público da temporada foi registrado justamente na final do Capixabão, entre Rio Branco e Porto Vitória: 12.170 torcedores acompanharam o jogo no Klebão. Na segunda posição, aparece a partida contra o Luverdense-MT, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, que levou 8.649 pessoas ao estádio.

Torcida Capa-Preta lotou as arquibancadas do Kleber Andrade
Torcida Capa-Preta lotou as arquibancadas do Kleber Andrade Crédito: Divulgação/ Rio Branco

A torcida capa-preta também se destacou em todas as competições disputadas com jogos no Espírito Santo: Campeonato Capixaba, Copa do Brasil e Série D. No Estadual, o Rio Branco teve a melhor média de público da competição. Já nos torneios nacionais, a presença também foi significativa.

Na Copa do Brasil, o clube levou ao estádio 7.712 torcedores no confronto contra o Novorizontino-SP, pela primeira fase, se consolidando como o segundo maior público de toda a fase inicial da competição. Já na Série D, o clube capixaba teve a quarta melhor média de público entre os 64 participantes, com 4.771 torcedores por jogo, ficando atrás apenas de Santa Cruz, América-RN e Joinville.

Os maiores públicos no Espírito Santo em 2025

1º - Rio Branco x Porto Vitória (Capixabão/Final): 12.170
2º - Rio Branco x Luverdense (Série D): 8.649
3º - Rio Branco x Inter de Limeira (Série D): 8.594
4º - Rio Branco x Novorizontino (Copa do Brasil): 7.712
5º - Desportiva x Rio Branco (Capixabão/Semifinal): 6.930
6º - Rio Branco x Desportiva (Capixabão/Semifinal): 6.733
7º - Porto Vitória x Rio Branco (Capixabão/Final): 6.332
8º - Rio Branco x Maricá (Série D): 4.697
9º - Rio Branco x Nova Iguaçu (Série D): 3.947
10º - Rio Branco x Água Santa (Série D): 3.062

