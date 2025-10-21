Arquibancadas lotadas!

Rio Branco presente nos dez maiores públicos do futebol capixaba em 2025

Dos dez maiores públicos registrados no Estado, nove ocorreram no Estádio Kleber Andrade. A única exceção foi o clássico contra a Desportiva, válido pela semifinal do Campeonato Capixaba

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:45

Rio Branco dominou os maiores públicos do Futebol Capixaba Crédito: Divulgação/ Rio Branco

Com o encerramento oficial da temporada no futebol capixaba, os números confirmam a torcida do Rio Branco como a mais presente nas arquibancadas. O Capa-Preta esteve presente nos dez maiores públicos do ano.

Ao todo, o Brancão levou 67.564 torcedores ao Estádio Kleber Andrade, número superior à soma dos públicos dos outros quatro times mais bem colocados nesse ranking: Porto Vitória (18.412), Vitória (18.400), Desportiva Ferroviária (17.775) e Rio Branco de Venda Nova (17.095).

Dos dez maiores públicos registrados no Estado, nove ocorreram no Estádio Kleber Andrade. A única exceção foi o clássico contra a Desportiva, válido pela semifinal do Campeonato Capixaba, disputado no Estádio Engenheiro Araripe, com presença dividida entre as duas torcidas.

O maior público da temporada foi registrado justamente na final do Capixabão, entre Rio Branco e Porto Vitória: 12.170 torcedores acompanharam o jogo no Klebão. Na segunda posição, aparece a partida contra o Luverdense-MT, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, que levou 8.649 pessoas ao estádio.

Torcida Capa-Preta lotou as arquibancadas do Kleber Andrade Crédito: Divulgação/ Rio Branco

A torcida capa-preta também se destacou em todas as competições disputadas com jogos no Espírito Santo: Campeonato Capixaba, Copa do Brasil e Série D. No Estadual, o Rio Branco teve a melhor média de público da competição. Já nos torneios nacionais, a presença também foi significativa.

Na Copa do Brasil, o clube levou ao estádio 7.712 torcedores no confronto contra o Novorizontino-SP, pela primeira fase, se consolidando como o segundo maior público de toda a fase inicial da competição. Já na Série D, o clube capixaba teve a quarta melhor média de público entre os 64 participantes, com 4.771 torcedores por jogo, ficando atrás apenas de Santa Cruz, América-RN e Joinville.

Os maiores públicos no Espírito Santo em 2025

1º - Rio Branco x Porto Vitória (Capixabão/Final): 12.170

2º - Rio Branco x Luverdense (Série D): 8.649

3º - Rio Branco x Inter de Limeira (Série D): 8.594

4º - Rio Branco x Novorizontino (Copa do Brasil): 7.712

5º - Desportiva x Rio Branco (Capixabão/Semifinal): 6.930

6º - Rio Branco x Desportiva (Capixabão/Semifinal): 6.733

7º - Porto Vitória x Rio Branco (Capixabão/Final): 6.332

8º - Rio Branco x Maricá (Série D): 4.697

9º - Rio Branco x Nova Iguaçu (Série D): 3.947

10º - Rio Branco x Água Santa (Série D): 3.062

