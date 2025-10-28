Sonho vivo!

Rodrigo César projeta títulos da Desportiva em 2026

Técnico da Tiva confessa motivação após quedas nas semifinais do Campeonato Capixaba e na Copa ES

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:32

Rodrigo César confirma retorno à Desportiva Ferroviária Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

Com as derrotas para Porto Vitória e Rio Branco-ES, respectivamente nas semifinais da Copa Espírito Santo e do Campeonato Capixaba ainda frescas na mente dos torcedores grenás, a Desportiva Ferroviária tem motivações de sobra para buscar um melhor ano em 2026. O treinador da equipe, Rodrigo César, viu o time chegar aos confrontos decisivos, após boas campanhas, mas conheceu o amargo sabor da eliminação, em ambas as competições. Agora, o técnico quer utilizar esse sentimento como combustível para buscar os títulos no próximo ano.

No geral, a Locomotiva Grená venceu 15 partidas na temporada, empatou sete e perdeu apenas cinco vezes, sem ser batida em duas ocasiões pelo mesmo time. Contra o Capa-Preta, por exemplo, foram dois empates e uma vitória para cada lado.

Os algozes da Tiva no ano tiveram trajetórias parecidas, em suas respectivas competições, para vencer o time de Jardim América, que era tido como favorito em ambos os confrontos. Nas semifinais do Campeonato Capixaba, o Rio Branco empatou o primeiro jogo contra a equipe grená em 2 a 2, e liquidou a fatura no segundo, quando venceu por 1 a 0, dentro do Engenheiro Araripe.

Já na Copa ES, os comandados de Rodrigo César foram derrotados em duelo contra o Porto Vitória por 2 a 1, após vencer a partida de ida por um gol de diferença. Nos pênaltis, o Porto se classificou para a final. Apesar dos tropeços em cenários favoráveis, o desempenho da equipe foi avaliado positivamente pelo treinador que seguirá na equipe para o ano de 2026.

- A gente fez uma boa temporada no ano de 2025. Tivemos bons números, tivemos boas apresentações, tivemos uma sinergia bacana com a torcida. A gente sabe que o trabalho foi bem feito. Mas nós não conquistamos o título e isso ainda deixa aquele gostinho de tentar continuar e dar esse tão sonhado título para o torcedor. Então é isso que me motiva cada vez mais, ter acertado com a Desportiva e estar à frente diante desse cenário de dar uma conquista para o clube. Então a minha motivação está sendo em cima disso e vou trabalhar bastante para poder conseguir dar esse tão sonhado título para a torcida grená. - afirmou Rodrigo.

Desportiva Ferroviária volta a vencer e Rodrigo César almeja o topo da tabela Crédito: Laila Pecorari/Desportiva Ferroviária

Além dos torneios estaduais, a Desportiva vai disputar ainda a Copa do Brasil em 2025. O clube ainda não apresentou novas contratações de jogadores, mas deve se movimentar para reforçar o elenco.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta