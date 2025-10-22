Capixabão 2026

Rodrigo César firma permanência como técnico da Desportiva para 2026

Treinador havia se despedido do Clube no fim da Copa ES, desistiu de comandar o Parintins (AM) e agora retorna ao time grená

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:29

Rodrigo César confirma retorno à Desportiva Ferroviária Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária anunciou a renovação do técnico Rodrigo César para a temporada 2026. Embora fosse comandar pela primeira vez um clube fora do Estado, O Parintins (Amazônia), o Treinador acabou confirmando a desistência dias depois. E agora, confirma o retorno à Desportiva, time que estava a frente desde 2025. Rodrigo dará continuidade ao trabalho iniciado neste ano, com o objetivo de fortalecer ainda mais o elenco e buscar as metas traçadas pela diretoria para o próximo ciclo.

Em suas primeiras palavras após a renovação, o treinador destacou a felicidade de seguir no comando da Locomotiva e o aprendizado adquirido ao longo da última temporada:

Primeiramente, uma alegria muito grande continuar vestindo essa camisa, dando continuidade ao trabalho que foi feito em 2025. Estou muito motivado, feliz e espero representar muito bem e conquistar os objetivos traçados para 2026. Rodrigo César Técnico da Desportiva

Rodrigo também ressaltou a importância das experiências vividas neste ano e o espírito de união do grupo:

2025 foi um ano de muito aprendizado. Acho que a resiliência que tivemos foi o principal. Grupo de caráter, de homens, que representou muito bem a equipe durante todo o ano. São muitas coisas que eu vou levar comigo e tentar colocar em prática em 2026 para a gente estar ainda mais forte. Rodrigo César Técnico da Desportiva

Com a renovação, a Desportiva reforça seu compromisso com a continuidade do projeto esportivo e com a valorização de profissionais que compartilham da filosofia e dos valores do clube.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta