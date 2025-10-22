Rodrigo César firma permanência como técnico da Desportiva para 2026

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:29
A Desportiva Ferroviária anunciou a renovação do técnico Rodrigo César para a temporada 2026. Embora fosse comandar pela primeira vez um clube fora do Estado, O Parintins (Amazônia), o Treinador acabou confirmando a desistência dias depois. E agora, confirma o retorno à Desportiva, time que estava a frente desde 2025. Rodrigo dará continuidade ao trabalho iniciado neste ano, com o objetivo de fortalecer ainda mais o elenco e buscar as metas traçadas pela diretoria para o próximo ciclo.
Em suas primeiras palavras após a renovação, o treinador destacou a felicidade de seguir no comando da Locomotiva e o aprendizado adquirido ao longo da última temporada:
Rodrigo CésarTécnico da Desportiva
Rodrigo também ressaltou a importância das experiências vividas neste ano e o espírito de união do grupo:
Rodrigo CésarTécnico da Desportiva
Com a renovação, a Desportiva reforça seu compromisso com a continuidade do projeto esportivo e com a valorização de profissionais que compartilham da filosofia e dos valores do clube.
