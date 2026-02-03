Futebol Capixaba

Desportiva é punida no TJD e terá que jogar com portões fechados

Clube foi declarado culpado no caso da tentativa de invasão ao vestiário do Vilavelhense, por integrantes de uma organizada

3 de fevereiro de 2026

A Desportiva Ferroviária voltou a sofrer com incidentes provocados por seus torcedores. Na noite desta terça-feira, a Locomotiva Grená foi julgada culpada no caso de tentativa de invasão ao vestiário do Vilavelhense, no Engenheiro Araripe. Como punição, a Tiva foi multada em R$ 7 mil e terá que mandar três jogos com os portões fechados. A decisão cabe recurso.

Torcedores da Desportiva Ferroviária tentaram invadir o vestiário do Vilavelhense, no estádio Engenheiro Araripe, após a derrota por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Capixaba. Membros da comissão técnica e jogadores do Vila tiveram que conter os invasores até que a polícia chegasse ao local. Toda a ação foi documentada em vídeo.

O julgamento

Por conta da tentativa de invasão, a Desportiva Ferroviária foi denunciada no Artigo 213, incisos I e III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O trecho trata sobre “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”

No julgamento desta terça-feira, Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES) entendeu que a Desportiva foi culpada das acusações. Como punição, a Tiva terá que mandar três jogos com os portões fechados e ainda foi multada em R$ 7 mil .

Histórico confusões com torcedores grenás

Não é de hoje que a Desportiva Ferroviária sofre punição em decorrência de desordem provocada por seus torcedores. Em 2022, a torcida atirou objetos nos jogadores do Rio Branco-ES, no clássico pela Copa Espírito Santo. Como punição o clube jogou com portões fechados todos os jogos com o mando de campo na primeira fase do Capixaba 2023.

No mesmo ano de 2022, os torcedores grenás se envolveram em outras duas confusões que resultaram em perda de mandos de campo. Contra o Rio Branco VN, pelo Capixaba, membros de uma organizada arremessaram objetos no trio de arbitragem. Também pelo Estadual, parte da torcida da Tiva entrou em conflito com a do Nova Venécia e atirou objetos no campo do Engenheiro Araripe. Nos dois casos, o clube também saiu prejudicado e jogou com portões fechados.

Além da tentativa de invasão ao vestiário do Vilavelhense, existem pelo menos outros três registros de confusões envolvendo torcedores da Desportiva Ferroviária, no Campeonato Capixaba 2026. No entanto, nenhum dos outros casos até o momento foi denunciado pela Procuradoria do TJD.

