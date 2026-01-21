No Engenheiro Araripe

Vilavelhense denuncia tentativa de invasão a vestiário após jogo contra a Desportiva

Membros da comissão técnica e jogadores do clube tiveram que conter os invasores até que a polícia chegasse ao local

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:24

O vestiário do Vilavelhense sofreu uma tentativa de invasão após a partida contra a Desportiva Ferroviária nesta terça-feira (21), no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, válida pela 3ª rodada do Campeonato Capixaba. Membros da comissão técnica e jogadores do clube tiveram que conter os invasores até que a polícia chegasse ao local, como é possível conferir no vídeo acima.

Procurado pela reportagem, o time de Vila Velha informou que formalizou uma denúncia à Diretoria de Competições da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). O vídeo também foi enviado à Federação e agora o clube aguarda por definições. A Federação respondeu que foi comunicada do ocorrido nesta quarta-feira (21) pela manhã e que vai se manifestar assim que as providências forem definidas.

A Desportiva Ferroviária também foi procurada pela reportagem para dar a sua versão sobre o caso, mas até o momento da publicação deste vídeo não se manifestou. O espaço segue aberto e assim que a reportagem obtiver a resposta, o texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta