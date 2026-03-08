Futebol Capixaba

Vitória goleia Porto e fica muito perto das finais do Campeonato Capixaba

Thiago Magatão abriu o placar, João Paulo marcou duas vezes e Carlos Vitor garantiu o triunfo do time de Bento Ferreira

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:06

Vitória Crédito: Alef Jordan/Capixaba News

O Vitória-ES conquistou um grande resultado e ficou muito próximo de novamente decidir o título do Campeonato Capixaba. Na tarde deste domingo, no estádio Kleber Andrade, o Alvianil foi letal e goleou o Porto Vitória, por 4 a 0, no jogo de ida das semifinais. Thiago Magatão abriu o placar, João Paulo marcou duas vezes e Carlos Vitor garantiu o triunfo do time de Bento Ferreira.

Com o resultado, o Vitória-ES pode até ser perder por três gols de diferença, no jogo da volta, que mesmo assim garante a classificação para as finais do Campeonato Capixaba. Ao Porto Vitória resta apenas vencer por pelo menos cinco gols de vantagem para ir à decisão. Caso o Verdão devolva o placar com quatro gols de diferença, a disputa será nas cobranças de pênaltis.

O segundo e decisivo jogo das semifinais do Campeonato Capixaba 2026, entre Vitória-ES e Porto Vitória, acontece no próximo sábado, às 16h, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

O jogo

Porto Vitória x Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

No primeiro tempo, o Vitória-ES foi bastante eficiente e abriu grande vantagem ao fazer 3 a 0. Mesmo com momentos de pressão do Porto Vitória, que obrigou boas defesas do goleiro Paulo Henrique, o time alvianil aproveitou melhor as oportunidades: Thiago Magatão abriu o placar após bela troca de passes, João Paulo ampliou com chute rasteiro da entrada da área e, já nos acréscimos, marcou novamente ao receber lançamento nas costas da defesa e tocar na saída do goleiro. Assim, o Vitória foi para o intervalo com confortável vantagem no placar.

No segundo tempo, o Vitória-ES manteve o controle da partida e ampliou a vantagem sobre o Porto Vitória. A equipe alvianil marcou o quarto gol aos 18 minutos, com Carlos Vitor, após jogada iniciada em lançamento da defesa e assistência de Tony. Mesmo em desvantagem, o Porto Vitória tentou reagir e criou algumas oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro Paulo Henrique. O Vitória ainda levou perigo, inclusive com bola no travessão de Tonoli, e administrou o resultado até o apito final, garantindo a goleada por 4 a 0.

