CBF divulga grupos da Série D e capixabas enfrentam times de Minas e Bahia

Quarta Divisão do Brasileirão começa no final de semana dos dias 4 e 5 de abril

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:38

Crédito: A Gazeta

O Departamento de Competições da CBF divulgou, na noite desta sexta-feira, a divisão dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Representantes do Espírito Santo na competição nacional, Rio Branco, Vitória e Real Noroeste estão na Chave 12.

De acordo com a publicação da entidade, o trio de capixabas terá como adversários, na primeira fase, o Porto, da Bahia, Tombense e Democrata GV, de Minas Gerais. Nos próximos dias, a CBF vai revelar a tabela detalhada da quarta divisão, que começa no final de semana dos dias 4 e 5 de abril.

Formato de disputa da Série D 2026

A Campeonato Brasileiro Série D 2026 terá mudanças significativas no formato de disputa. A competição será ampliada e passará a contar com 96 clubes participantes, número superior ao das edições anteriores.

Na primeira fase, as equipes serão distribuídas em 16 grupos, com seis times. Dentro de cada chave, os clubes se enfrentam em turno e returno. Ao final dessa etapa, os quatro melhores colocados, de cada grupo, avançam para a fase eliminatória, totalizando 64 classificados.

A partir da segunda fase, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata, com confrontos de ida e volta. As equipes avançam sucessivamente até as fases decisivas da competição.

Além da disputa pelo título, a competição também define os acessos para a Campeonato Brasileiro Série C de 2027. Ao todo, serão seis vagas: quatro destinadas aos semifinalistas e outras duas definidas em playoffs entre os quatro clubes eliminados nas quartas de final.

