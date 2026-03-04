Home
>
Futebol Capixaba
>
Porto Vitória é atropelado pelo Avaí e se despede da Copa do Brasil 2026

Porto Vitória é atropelado pelo Avaí e se despede da Copa do Brasil 2026

Estreante no torneio, o time capixaba caiu na segunda fase da competição

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:46

Avaí 3 x 0 Porto Vitória - Copa do Brasil 2025
Avaí 3 x 0 Porto Vitória - Copa do Brasil 2025 Crédito: Fabiano Rateke / Avaí F.C.

O Porto Vitória perdeu para o Avaí na segunda fase da Copa do Brasil, por 3 a 0. A bola rolou na noite desta quarta-feira na Ressacada, em Florianópolis, e o Leão da Serra venceu o Verdão da Capital com doblete de Thayllon e Rafael Bili. O goleiro Rafael chegou a defender um pênalti na primeira etapa, que não foi o suficiente para evitar a eliminação.

Recomendado para você

Goleiro Jhonatan brilhou e defendeu a última penalidade de Neto, classificando o time mineiro

Nos pênaltis, Rio Branco perde para Athletic Club e dá adeus à Copa do Brasil

Estreante no torneio, o time capixaba caiu na segunda fase da competição

Porto Vitória é atropelado pelo Avaí e se despede da Copa do Brasil 2026

Capa-Preta perdeu os dois confrontos anteriores e nunca ganhou um jogo contra equipes de Minas Gerais

Athletic Club será o terceiro time mineiro que o Rio Branco enfrenta na Copa do Brasil

O jogo

O Avaí foi superior e abriu 2 a 0 sobre o Porto Vitória na primeira etapa, na Ressacada. Aos 25 minutos, Thayllon estreou o marcador com um golaço: recebeu pela direita, puxou para o meio e acertou um chute de canhota no ângulo, sem chances para o goleiro. 

Dois minutos depois, novamente ele apareceu. Após jogada trabalhada e finalização desviada de Luiz Henrique, a bola sobrou limpa para o atacante, que só deslocou Rafael para ampliar. O Avaí ainda teve a chance de transformar a vitória em goleada aos 35, quando Wallison sofreu pênalti. Na cobrança, DG bateu rasteiro no canto direito, mas Rafael fez grande defesa e evitou o terceiro gol.

Avaí 3 x 0 Porto Vitória - Copa do Brasil 2025
Avaí 3 x 0 Porto Vitória - Copa do Brasil 2025 Crédito: Fabiano Rateke / Avaí F.C.

No segundo tempo, o Avaí manteve o controle da partida diante do Porto Vitória e seguiu criando as melhores oportunidades. Logo no início, Paulo Vitor arriscou de fora da área e, aos 16 minutos, Daniel Penha puxou contra-ataque e finalizou cara a cara, mas parou em mais uma boa defesa do goleiro Rafael, que continuou sendo o destaque do time capixaba. 

Aos 37 minutos, Daniel Penha recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Rafael Bilu aparecer na marca do pênalti e fazer o terceiro gol, ampliando a vantagem dos catarinenses e carimbando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.

Avaí 3 x 0 Porto Vitória - Copa do Brasil 2025
Avaí 3 x 0 Porto Vitória - Copa do Brasil 2025 Crédito: Fabiano Rateke / Avaí F.C.

Próximo jogo do Porto

O Porto Vitória volta a campo neste domingo (7), para o confronto contra o Vitória, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Capixaba 2026. A bola rola no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partir das 16h. 

Leia mais

Imagem - Athletic Club será o terceiro time mineiro que o Rio Branco enfrenta na Copa do Brasil

Athletic Club será o terceiro time mineiro que o Rio Branco enfrenta na Copa do Brasil

Imagem - Rio Branco x Athletic Club: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Rio Branco x Athletic Club: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Imagem - Desportiva x Sport: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Desportiva x Sport: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais