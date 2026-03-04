Não deu

Nos pênaltis, Rio Branco perde para Athletic Club e dá adeus à Copa do Brasil

Goleiro Jhonatan brilhou e defendeu a última penalidade de Neto, classificando o time mineiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 23:25

O Rio Branco se despede na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (4), o Capa-Preta empatou com o Athletic Club, em 1 a 1, com gol de Carlinhos, mas perdeu na disputa de pênaltis por 6 a 5, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Eliminado da Copa do Brasil, o Rio Branco volta suas atenções para as Copas Verde, Espírito Santo e para a Série D do Brasileirão. O time capixaba estreia no torneio regional dia 25 ou 26 de março.

O jogo

O Athletic Club abriu o placar logo aos cinco minutos, em uma cabeçada de Belezi, após cobrança de falta para a área. O Rio Branco tentou responder em bolas paradas com Breno Melo e chegou a reclamar de um possível pênalti sobre Gui Mendes, não assinalado pela arbitragem. O empate capa-preta veio no final da etapa inicial, quando Carlinhos aproveitou o rebote da defesa do time mineiro e acertou um belo chute no ângulo.

No segundo tempo, Rio Branco e Athletic Club mantiveram o equilíbrio e criaram boas oportunidades, mas não conseguiram alterar o placar. O Capa-Preta levou perigo em chute colocado de Gui Mendes, defendido por Jhonatan, além de tentativas de Breno Melo em bolas paradas, enquanto o time mineiro respondeu com chegada perigosa de Ruan Assis e, principalmente, com a chance incrível desperdiçada por David Braga, que finalizou por cima com o goleiro vencido. Sem mudança no marcador, a decisão da vaga ficou para as cobranças de pênaltis.

As penalidades

Na disputa por pênaltis, o Athletic Club confirmou a classificação diante do Rio Branco-ES na Copa do Brasil em uma série marcada por alternâncias e tensão. Ronaldo Tavares abriu as cobranças colocando os mineiros em vantagem, João Paulo empatou, Kauan Rodrigues desperdiçou para o Athletic e Alisson Farias acertou a trave pelo Capa-Preta. Na sequ

Na sequência, Zeca, Jhonatan, Belezi e Kauan Lindes converteram para os visitantes, enquanto Breno Melo, Alex Galo — de cavadinha —, Zé Mateus e Thainler mantiveram o Rio Branco vivo. Nas alternadas, Diogo Batista marcou para o Athletic e, na última cobrança, Neto Oliveira bateu fraco, parando na defesa de Jhonatan, que selou a vitória e a vaga do time mineiro.

