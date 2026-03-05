Futebol Capixaba

Desportiva perde para o Sport, nos pênaltis, e está eliminada da Copa do Brasil

Time capixaba fez um jogo competitivo contra os pernambucanos, mas caiu nas penalidades

Desportiva Ferroviária x Sport, pela Copa do Brasil 2026 Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

A temporada 2026 chegou ao fim para a Desportiva Ferroviária, com a eliminação na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, a Locomotiva Grená empatou com o Sport, em 0 a 0, no tempo normal, mas saiu derrotada, nos pênaltis, por 4 a 3, no jogo da segunda fase, disputado no Kleber Andrade.

Apesar da queda, a Desportiva Ferroviária acumulou R$ 1,23 milhão em premiações. Foram R$ 400 mil pela participação na primeira fase e R$ 830 mil na segunda.

Eliminada da Copa do Brasil, a Desportiva Ferroviária encerra as suas atividades na temporada 2026. A Tiva não vai jogar a Copa Espírito Santo e retorna apenas no início de dezembro, quando inicia a preparação para a temporada 2027.

Sport pega o Anápolis na terceira fase

Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Sport vai enfrentar o Anápolis. O time goiano eliminou o Cianorte, do Paraná, com uma vitória por 3 a 1.

De acordo com a tabela básica da Copa do Brasil, publicada pela CBF, o jogo da terceira fase entre Sport e Anápolis está previsto para o próximo meio de semana dos dias 11 e 12 de março. A entidade vai confirmar a data, horário e local da partida que terá o mando do clube de Pernambuco.

O jogo

Desportiva x Sport Crédito: Henrique Montovanelli/FES

No primeiro tempo, o Sport teve maior volume ofensivo e criou as melhores oportunidades, exigindo boas defesas do goleiro Pedro Zanette, que salvou a Desportiva em finalizações perigosas de Gustavo Coutinho e Carlos de Pena. A Desportiva Ferroviária também levou perigo em cobrança de falta de Mariano, defendida por Thiago Couto, enquanto Gustavo Maia quase marcou para o Sport nos acréscimos. Assim, apesar da pressão rubro-negra, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

A Desportiva Ferroviária, no segundo tempo, criou uma das melhores chances aos seis minutos, quando Gilberto finalizou para boa defesa de Thiago Couto e, no rebote, Tiago Moura chutou por cima. O Sport respondeu em finalizações perigosas de Gustavo Coutinho e Carlos de Pena, enquanto Mariano quase marcou para a equipe capixaba ao acertar o travessão. Com o passar do tempo, o time pernambucano voltou a pressionar e exigiu novas intervenções do goleiro Pedro Zanette, mas o placar permaneceu em 0 a 0 até o apito final, levando a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

Na disputa por pênaltis, após o empate sem gols no tempo normal, o Sport levou a melhor sobre a Desportiva Ferroviária e garantiu a classificação na Copa do Brasil. A série começou com defesa de Thiago Couto em cobrança de Tiago Moura, enquanto Pedro Zanette também pegou a batida de Iury Castilho. Depois disso, Gilberto Santos e Guilherme Teixeira marcaram para a Tiva, mas Jorge Mendes acertou a trave na quarta cobrança. Do lado pernambucano, Zé Roberto, Clayson e Chrystian Barletta converteram suas batidas, até que Felipinho marcou o último pênalti e confirmou a vitória rubro-negra por 4 a 3 nas penalidades.

