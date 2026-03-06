Fim da linha

Com eliminação na Copa do Brasil, ano da Desportiva Ferroviária acaba em março

Após perder para o Sport e abdicar de jogar a Copa Espírito Santo, a temporada grená chega ao fim

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:50

Jogadores da Desportiva Ferroviária lamentam eliminação na Copa do Brasil Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

A Desportiva Ferroviária perdeu para o Sport nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil 2026, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A eliminação marcou o fim da temporada grená, já que foi eliminada do Campeonato Capixaba nas quartas de final, abdicou de jogar a Copa Espírito Santo deste ano e não tem mais calendário de competições em 2026.

A Locomotiva Grená empatou com o Sport, em 0 a 0, no tempo normal, mas saiu derrotada, nos pênaltis, por 4 a 3, no jogo da segunda fase da competição. Apesar da queda, a Desportiva acumulou R$ 1,23 milhão em premiações. Foram R$ 400 mil pela participação na primeira fase e R$ 830 mil na segunda, o que não mudou o planejamento do time capixaba de encerrar suas atividades esportivas da temporada.

Segundo o presidente da Desportiva Ferroviária, Carlos Farias, a opção de não disputar a Copa Espírito Santo veio pelo momento de dificuldade financeira que o clube está passando em 2026, incluindo o atraso do pagamento de salários para os jogadores.

"O pessoal fala que a Desportiva tem que participar de qualquer jeito, e não é assim. A Desportiva tem um nome, tem uma história, ela tem que participar e bem, e nós não sentimos condições de disputar este campeonato. Nós fizemos o Capixaba com toda a dificuldade, mas precisávamos fazer por respeito à nossa história e ao nosso torcedor. Então é preparar o clube para o futebol, para o futuro", disse Carlos.

Jogadores da Desportiva Ferroviária lamentam eliminação na Copa do Brasil Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Temporada conturbada

Além das quatro linhas, o ano da Desportiva foi complexo como um todo. Nos bastidores, a temporada começou com o anúncio de que a Vitória Cup assumiria o planejamento da SAF do clube, mas que não vingou. Pelo contrário, em entrevista para o ge.globo, o presidente Carlos confirmou que a antiga empresa, a Tiva Investimentos, seguiria à frente do projeto.

Com a justiça desportiva também houve entreves. O principal caso foi o julgamento que multou e puniu a Desportiva com a perda de mando de campo após uma tentativa de invasão de torcedores ao vestiário do Vilavelhense, pela terceira rodada do Campeonato Capixaba. O clube chegou a conseguir um efeito suspensivo que diminiu o número de jogos sem torcida no Engenheiro Araripe, mas que não apagou a delicadeza do processo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta