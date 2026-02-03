Velho conhecido

Rodrigo César deixa a Desportiva e acerta com o Rio Branco

Com a demissão do treinador Cícero Júnior, o Capa-Preta buscou o comandante do maior rival, que fará a sua segunda passagem pelo clube

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:01

Rodrigo César foi campeão capixaba pelo Rio Branco em 2024 Crédito: Laila Pecorari

Após demitir Cícero Júnior, o Rio Branco-ES já tem um novo técnico. Nesta terça-feira, o Capa-Preta acertou a contratação do técnico Rodrigo César, que estava no maior rival, a Desportiva Ferroviária. Cesão chega com a missão de comandar o clube alvinegro na sequência do Campeonato Capixaba, na Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Espírito Santo. Juntamente com Rodrigo também chegam os profissionais Max Neto e Thiago Martinelli.

Essa será a segunda passagem de Rodrigo pelo Capa-Preta. Na primeira, o treinador conquistou o título do Campeonato Capixaba de 2024. Foram 28 jogos, 14 vitória, 7 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 58,3%.

Com o título, ele classificou a equipe para o Campeonato Brasileiro Série D, mas não chegou a comandar o time na competição, pois foi demitido na Copa Espírito Santo do mesmo ano, depois da eliminação na segunda fase.

Reestreia

A reestreia de Rodrigo César à frente do Rio Branco-ES deve acontecer nesta quarta-feira, quando o time enfrenta o Capixaba, em Vargem Alta. O Capa-Preta tem oito pontos ganhos e é o quarto colocado no Campeonato Capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta