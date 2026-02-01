Futebol Capixaba

Real vence Rio Branco, mas ainda está no Z-2 do Capixaba

Time de Águia Branca conquista primeira vitória no Estadual e sai da lanterna do Estadual

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20:25

Rio Branco x Real Noroeste Crédito: André Serrão

O Real Noroeste venceu o Rio Branco-ES por 1 a 0 no Kleber Andrade, na noite deste domingo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Capixaba 2026. Guilherme foi o autor do gol do time de Águia Branca, que venceu pela primeira vez no Estadual e saiu da lanterna. O jogo terminou sob gritos irônicos de "Olé" por parte da torcida capa-preta presente no estádio em Cariacica.

Com a vitória, o Real Noroeste se afasta da lanterna e sobe para a nona colocação, com cinco pontos, dois atrás do Porto Vitória. Já o Rio Branco perde uma posição e fica em quarto, com oito pontos somados, e empatado com a Desportiva Ferroviária, em quinto.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da sétima rodada. Na quarta-feira, às 18h, o Rio Branco-ES pega o Capixaba, no Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Na quinta, às 19h, o Real Noroeste recebe a Desportiva Ferroviária, no José Olímpio da Rocha.

O jogo

O primeiro tempo entre Rio Branco-ES e Real Noroeste foi marcado por equilíbrio e pouca criatividade, mas com o time de Águia Branca ligeiramente mais perigoso, principalmente nos contra-ataques. O Real começou pressionando pelo lado esquerdo do ataque, e levou perigo em finalizações de Ítalo e Guilherme, enquanto o Rio Branco enfrentou dificuldades na saída de bola e demorou a se organizar ofensivamente.

Aos poucos, o Capa-Preta melhorou, passou a trocar passes no meio-campo e criou suas melhores chances com Breno Melo, que finalizou no gol pela primeira vez aos 30 minutos, além de ter participado de todas as jogadas mais agudas da equipe. Apesar das tentativas dos dois lados, as finalizações seguiram imprecisas, e o placar permaneceu zerado até o intervalo no estádio Kleber Andrade.

O segundo tempo foi marcado pelo domínio estratégico do Real Noroeste, que soube explorar os contra-ataques diante de um Rio Branco pouco criativo. Logo no início, Fernando Henrique evitou o gol em defesa milagrosa após cabeceio de Ítalo, mas aos 11 minutos o goleiro não pôde impedir a abertura do placar: Guilherme aproveitou jogada rápida pela esquerda, limpou a marcação e finalizou com frieza para fazer 1 a 0 no Kleber Andrade.

O cenário ficou ainda mais favorável ao Real após a expulsão de Romarinho, aos 36 minutos. Nos minutos finais, o Real ainda acertou o travessão com Gabriel Lisboa e quase ampliou. O jogo ainda fico marcado pela cena inusitada de Edu assumindo o gol do Rio Branco, após lesão de Fernando Henrique, até o apito final.

