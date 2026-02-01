Futebol Capixaba

Sob calor de 40°C, em Cachoeiro, Vilavelhense e Forte ficam no empate

Jogo da sexta rodada do Campeonato Capixaba tem falhas dos goleiros, expulsões e pênalti

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 12:54

Vilavelhense x Forte Crédito: Reprodução/TVE Espírito Santo

Sob um calor com sensação térmica por volta dos 40°C, em Cachoeiro de Itapemirim, Vilavelhense e Forte empataram pelo Campeonato Capixaba 2026. No jogo da sexta rodada, disputado na manhã deste domingo, no estádio Sumaré, o Forte saiu na frente com Rael, mas teve Allanzinho expulso. Com um jogador a mais, o Vila reagiu e chegou ao empate em 1 a 1, com um gol de pênalti do meia Juninho Mello.

Com o resultado, o Forte chega aos nove pontos ganhos e se mantém entre os quatro primeiros colocados. Já o Vilavelhense, com o empate, chega aos sete pontos e segue na sétima colocação do Campeonato Estadual.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da sétima rodada. Na terça-feira, às 18h30, o Vilavelhense visita o Rio Branco VN, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. O Forte volta a campo na quarta, às 21h, quando pega o Vitória-ES, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

O jogo

Em um primeiro tempo disputado sob um forte calor, o Forte foi mais perigoso e abriu o placar aos 35 minutos, quando Allanzinho cruzou da esquerda, o goleiro Lucão falhou e Rael aproveitou o rebote para marcar. Antes disso, o time visitante já havia desperdiçado boa chance em cabeceio de Breno, livre após escanteio.

Rael, o Cruel Crédito: Mateus Moreira

O Vilavelhense tentou responder principalmente com Kelvin, que obrigou Bartô a fazer boas defesas, mas encontrou dificuldades na criação. A etapa inicial ainda teve um ponto de virada com a expulsão de Allanzinho, após revisão do VAR, o que deu superioridade numérica ao Vilavelhense nos minutos finais, quando a equipe da casa passou a pressionar mais, embora sem conseguir o empate antes do intervalo.

O segundo tempo foi de domínio do Vilavelhense, que aproveitou a vantagem numérica para pressionar desde os primeiros minutos e criou diversas chances de virar o jogo. A equipe chegou ao empate aos 20 minutos, quando Juninho Mello converteu pênalti sofrido por Davis após falta de Bartô, que até acertou o canto, mas não evitou o gol.

Depois disso, o Vila seguiu em cima, desperdiçou oportunidades claras em cabeçadas de Gabriel Silva e finalizações de Alberto e Guilherme Augusto, que ainda chegou a marcar, mas teve o gol anulado por impedimento. O Forte se defendeu como pôde, apostou em bolas paradas e contra-ataques esporádicos, e contou com boas intervenções de Bartô para segurar o resultado até o apito final, que confirmou o empate no Sumaré.

