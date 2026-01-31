Futebol Capixaba

Desportiva e Porto Vitória empatam pelo Campeonato Capixaba

Tiva jogou com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Vitinho Rangel

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:31

Desportiva Ferroviária x Porto Vitória Crédito: Laila Pecorari

A Desportiva Ferroviária empatou em 0 a 0 com o Porto Vitória no Engenheiro Araripe, em jogo na tarde deste sábado, válido pela sexta rodada do Campeonato Capixaba 2026. Os quase 900 pagantes que estiveram presentes no estádio protestaram após o apito final, porque viram a Tiva pouco operante, mesmo jogando com um atleta a mais a maior parte do confronto.

Com o empate abrindo a rodada, a Desportiva soma um ponto e vai a oito, permanecendo na quinta colocação. Já, o Porto Vitória sobe uma posição e chega a sétimo lugar, com sete pontos. O Verdão não sabe o que é vencer a cinco partidas.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da sétima rodada. Na terça-feira, às 21h, o Porto Vitória enfrenta o Serra, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na quinta, às 15h, o Capixaba visita o Vitória-ES, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

O jogo

Desportiva Ferroviária x Porto Vitória Crédito: Laila Pecorari

O primeiro tempo entre Desportiva Ferroviária e Porto Vitória foi marcado por muito equilíbrio, jogo truncado e clima tenso. A Desportiva criou a melhor chance da etapa aos 13 minutos, quando Gilberto cruzou rasteiro e Romaneli furou praticamente embaixo da trave, em lance inacreditável. O Porto respondeu com Victor Rangel, que levou perigo em cabeçadas e participou das principais ações da equipe até ser expulso, aos 25 minutos, após revisão do VAR.

O atacante subiu e, na disputa, deu uma cotovelada em Vinícius Leandro. Mesmo com um jogador a mais, a Desportiva não conseguiu transformar a superioridade numérica em domínio, enquanto o Porto criou mais chances no ataque. Nos minutos finais, o jogo ficou mais nervoso, com paralisações, atendimentos médicos e confusões.

A Desportiva voltou melhor para o segundo tempo e passou a controlar o meio-campo, rondando a área do Porto Vitória, que se defendia como podia mesmo com um jogador a menos. Apesar da maior posse e das tentativas de pressão, o time grená teve dificuldades para transformar o volume em chances claras e finalizações.

O Porto respondeu em contra-ataques e bolas paradas, levando perigo principalmente em finalizações de Léo Baiano e, já nos minutos finais, em jogada de Pedro Felipe, que arrancou em velocidade, aplicou um drible da vaca, mas errou o passe e viu Maurício finalizar em cima do goleiro. O jogo seguiu truncado, com muitas faltas, cartões e substituições, e terminou sem alteração no placar diante dos mais de mil torcedores no Engenheiro Araripe.

