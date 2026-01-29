Home
Rodrigo César avalia adversário da Desportiva na Copa do Brasil

A Locomotiva Grená vai enfrentar o  Sampaio Corrêa-RJ na primeira fase da competição

Vinícius Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:54

Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025
Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

A Desportiva Ferroviária vai voltar a disputar a Copa do Brasil depois de nove anos, e conheceu o seu adversário na primeira fase da competição nesta segunda-feira (26). A Locomotiva Grená enfrentará o Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, atualmente na primeira divisão do Campeonato Carioca. O mando de campo é do time adversário.

A Locomotiva Grená vai enfrentar o  Sampaio Corrêa-RJ na primeira fase da competição

Rodrigo César avalia adversário da Desportiva na Copa do Brasil

O técnico Rodrigo César fez uma avaliação do Sampaio Corrêa e entende a importância, não só do jogo, que será disputado entre os dias 18 e 19 de fevereiro, como também da competição como um todo, e como a premiação em uma eventual vitória pode ajudar o clube de Jardim América.

"O Sampaio Corrêa é uma equipe muito qualificada. Eu tenho acompanhado o Campeonato Carioca, vi alguns jogos deles, e agora vou analisar mais ainda. É um jogo especial, um jogo que todos querem jogar, e gente vai se preparar melhor para esse confronto, vamos dar a nossa vida. É uma partida que pode mudar a história do clube em termos financeiros, e estamos muito atentso a isso também para fazer um grande jogo", disse Rodrigo.

Desportiva x Avaí, em 2017
Desportiva x Avaí, em 2017 Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo

Semifinalista do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, em 2025, a Tiva ficaria sem disputar competições nacionais nsta temporada, mas ganhou a vaga depois da alteração do calendário do futebol profissional masculino brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ampliando o número de vagas no torneio de 92 para 126 clubes.

Além da Tiva, outros dois times capixabas também vão representar o Estado na competição nacional: o Rio Branco e o Porto Vitória, que fizeram a final do Campeonato Capixaba 2025. 

