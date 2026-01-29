Rodrigo César avalia adversário da Desportiva na Copa do Brasil

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:54
A Desportiva Ferroviária vai voltar a disputar a Copa do Brasil depois de nove anos, e conheceu o seu adversário na primeira fase da competição nesta segunda-feira (26). A Locomotiva Grená enfrentará o Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, atualmente na primeira divisão do Campeonato Carioca. O mando de campo é do time adversário.
O técnico Rodrigo César fez uma avaliação do Sampaio Corrêa e entende a importância, não só do jogo, que será disputado entre os dias 18 e 19 de fevereiro, como também da competição como um todo, e como a premiação em uma eventual vitória pode ajudar o clube de Jardim América.
"O Sampaio Corrêa é uma equipe muito qualificada. Eu tenho acompanhado o Campeonato Carioca, vi alguns jogos deles, e agora vou analisar mais ainda. É um jogo especial, um jogo que todos querem jogar, e gente vai se preparar melhor para esse confronto, vamos dar a nossa vida. É uma partida que pode mudar a história do clube em termos financeiros, e estamos muito atentso a isso também para fazer um grande jogo", disse Rodrigo.
Semifinalista do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, em 2025, a Tiva ficaria sem disputar competições nacionais nsta temporada, mas ganhou a vaga depois da alteração do calendário do futebol profissional masculino brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ampliando o número de vagas no torneio de 92 para 126 clubes.
Além da Tiva, outros dois times capixabas também vão representar o Estado na competição nacional: o Rio Branco e o Porto Vitória, que fizeram a final do Campeonato Capixaba 2025.
